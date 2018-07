Radna odchodzi z SLD. Nie po drodze jej z partią i Celińskim

Informacje

Katarzyna Olszewska odchodzi z SLD fot. TVN24



Katarzyna Olszewska, wiceprzewodnicząca rady na Pradze Południe, a także była pełnomocniczka wyborcza komitetu Magdaleny Ogórek odchodzi z SLD. Powodem rozstania jest postawa partii i jej kandydata na prezydenta Warszawy Andrzeja Celińskiego.

Olszewska, która w Sojuszu działała od 18 lat, chce jednak pozostać w polityce. Nie ukrywa, że najbliżej jej do kolegów z Platformy Obywatelskiej, z którymi od lat współpracuje na Pradze Południe.



O odejściu z SLD stołeczna radna poinformowała w czwartek na portalach społecznościowych. "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Po wielu latach wzlotów i upadków, niekończącej się historii, zapoczątkowanej w roku 2000, zdecydowałam o zakończeniu członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. (...) Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało, że pomiędzy moim, a ich sposobem myślenia oraz wizją prowadzenia polityki, występują coraz liczniejsze rozbieżności. Nie dało się już tego pogodzić" - napisała Olszewska na Facebooku.

"Kandydat się kompromituje"

"W pokojowej atmosferze"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową dodała, że Sojusz nie ma wizji stołecznego samorządu, nie wykazywał też do tej pory żadnych działań zmierzających do stworzenia list do Rady Warszawy i rad dzielnic. - Do tego, wyłonił kandydata na prezydenta Warszawy, który kompromituje się tak, że nie wiadomo jak zareagować na jego wypowiedzi - powiedziała Olszewska.Radna chce na razie pozostać osobą bezpartyjną. - A co dalej? Na razie nie ma jeszcze ogłoszonych wyborów, więc rozmowy o przyszłości dopiero przede mną. Znam wiele środowisk lokalnych, które działają na Pradze Południe, chociaż najbliżej jest mi do środowiska, z którym współpracuję od wielu lat, czyli do koalicjanta, Platformy Obywatelskiej - podkreśliła radna.

Andrzej Celiński ostatnio w wulgarny sposób zwrócił się na Facebooku do lidera stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydata na prezydenta stolicy Jana Śpiewaka. Jego wpis był reakcją na wcześniejszy post Śpiewaka w sieci, w którym sugerował on, że Celiński ma związki z gen. Marianem Robełkiem, zamieszanym - według szefa WMW - w tzw. aferę reprywatyzacyjną. "Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch... Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu" - to fragment postu, który Celiński zamieścił na Facebooku. Lider WMW uznał, że kandydat SLD przekroczył granice dobrego smaku. "Kampania Celińskiego skończyła się zanim zaczęła" - ocenił Śpiewak.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska powiedziała w czwartek, że odejście Olszewskiej to niewątpliwa strata dla partii, aczkolwiek - jak zastrzegła - rozstanie nastąpiło "w pokojowej atmosferze". - Życzę pani Katarzynie wszystkiego dobrego, powodzenia w tym, co będzie dalej robiła w swym życiu - dodała Żukowska. Nie zgodziła się z zarzutem o brak przygotowań Sojuszu do wyborów. - Listy są prawie zamknięte. Ja sama będę kandydowała, więc mam wiedzę w tej sprawie - podkreśliła rzeczniczka SLD.



Jeśli chodzi o Celińskiego, to - jak przekazała - w czwartek jego wpisami w sieci zajmie się zarząd warszawskiego Sojuszu.

Pełnomocniczka Magdaleny Ogórek

Urodzona w 1980 roku Katarzyna Olszewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady dzielnicy Praga Południe; w obecnej kadencji samorządowej była tam jedyną radną SLD. W Sojuszu kierowała Biurem Prawnym; od 2007 roku była też pełnomocniczką wyborczą we wszystkich kolejnych wyborach (w 2015 r. komitetu wyborczego kandydatki SLD na prezydenta RP Magdaleny Ogórek, a następnie komitetu koalicji Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni.

PAP/kz/b