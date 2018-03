Rada Warszawy ustaliła nowe okręgi wyborcze. Jeden "dziurawy"

Informacje

Radni uchwalili nowe okręgi do rady miasta fot. tvnwarszawa.pl

Stołeczni radni przegłosowali nowe okręgi wyborcze do rady miasta. Kontrowersje wzbudził jeden "dziurawy" obszar obejmujący Targówek, Wawer i Wesołą - bez Rembertowa, który został przesunięty do Pragi Południe.

Nowa ordynacja

Liczba okręgów wyborczych do Rady Warszawy pozostaje taka sama, jak w poprzednich wyborach samorządowych - czyli dziewięć. Poza przesunięciem Rembertowa do Pragi Południe praktycznie nic się nie zmienia.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, zmiany w okręgach wyborczych to efekt ordynacji uchwalonej jesienią przez parlament. Nowe prawo nakazuje radom - przed wyborami samorządowymi - podzielić gminy na okręgi zgodnie z nowymi wymogami Kodeksu wyborczego. Jednym z nich jest liczba mandatów możliwych do zdobycia w każdym okręgu - maksymalnie osiem, a minimalnie pięć.

W wypadku Warszawy zasada ta na ogół była spełniana w dotychczasowej geografii politycznej, poza jednym wyjątkiem. Jeden z okręgów (siódmy - obejmujący Targówek, Rembertów, Wawer i Wesołą) był dziewięciomandatowy i konieczne było jego zmniejszenie.

Władze miasta zaproponowały więc, by wyciąć z powyższego obszaru właśnie Rembertów i dokleić go do Pragi Południe, która do tej pory samodzielnie tworzyła jeden okręg. Zaś w okręgu siódmym pozostawić Wawer, Wesołą i Targówek.

1/2 Dotychczasowe okręgi do Rady Warszawy fot. BIP 2/2 Nowy podział okręgów do Rady Warszawy (projekt) fot. BIP



Radni miasta na czwartkowej sesji zaakceptowali taki podział. "Za" było 30 osób, a 24 wstrzymały się od głosu (nikt nie był przeciw).

"Był czas na konsultacje"

Podczas dyskusji nie obyło się jednak bez głosów krytyki. - Cała sprawa [podziału na okręgi - red.] powinna być potraktowana inaczej. Nie powinna zapadać w zaciszu burmistrzowskich gabinetów, ale powinna być uzgadniania z urzędnikami, radnymi poszczególnych dzielnic, ruchami miejskimi i poszczególnymi stowarzyszeniami, które działają na rzecz samorządu lokalnego - powiedział radny Prawa i Sprawiedliwości Edmund Świderski.

Podobne zdanie miała niezależna radna Paulina Piechna-Więckiewicz. - Z punktu widzenia transparentności byłoby lepiej, gdyby nowy podział skonsultowano z radami dzielnic i osiedli. Było na to wystarczająco dużo czasu - skomentowała.

Nowego podziału bronił z kolei przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Jarosław Szostakowski. - Jest pewną komplikacją, że okręg [bez Rembertowa - red.] jest niespójny. Problem polega na tym, że nie dało się tego inaczej zaplanować - wskazał.

Zmiany w dzielnicach

Na czwartkowej sesji radni będą zmieniać okręgi także w poszczególnych dzielnicach. Propozycje nowych podziałów poznaliśmy już przed weekendem. Największe kontrowersje wzbudziła Praga Południe. W poprzednich wyborach podzielona była na cztery okręgi. W dwóch wybierano po siedmiu radnych, w trzecim - pięciu, a ostatnim - sześciu. Teraz z kolei dzielnica ma liczyć pięć okręgów - po pięć mandatów w każdym.

Aktywiści krytykują zmiany. Przekonują, że mniejsza liczba mandatów w danym okręgu zmniejsza ich szanse na wejście do rady dzielnicy.

