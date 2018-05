Informacje

Kilka tysięcy ludzi świętowało na placu Zamkowym w Warszawie mistrzostwo dla piłkarzy Legii. Nie obyło się bez odpalania rac, gromkich śpiewów, tańców i wspólnego pokazywania "eLki".

W niedzielę piłkarze Legii zapewnili sobie 13. mistrzostwo Polski po meczu z Lechem w Poznaniu. Po ostatnim gwizdku kibice stołecznej drużyny rozpoczęli świętowanie.

"Mistrz, mistrz, Legia mistrz!" - niosło się po stolicy.

Zazdrośćcie ci, którzy tu nie przyszli! A ja idę dalej śpiewać, skakać i nie wiem czy już mówiłam, ale... Legia Mistrz 💪 pic.twitter.com/jj2YupEeGZ — Anna Krzesińska (@AnnaKrzesinska) 20 maja 2018

W poniedziałek rano policja podsumowała przebieg spontanicznej fety kibiców.

- Interweniowaliśmy głównie w związku z wykroczeniami. Policjanci wystawili 56 mandatów na kwotę ponad siedmiu tysięcy złotych. Dodatkowo skierowali trzy wnioski do sądu o ukaranie - informuje Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy rejonowej.

I dodaje, że mandaty dotyczyły głównie odpalania rac, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, a także innych drobnych wykroczeń, takich jak zaśmiecanie czy zakłócanie porządku publicznego.

Nikt nie został zatrzymany.

Policjanci na murawie

Niedzielny mecz Legii z Lechem miał niecodzienny przebieg. Legia do 77. minuty prowadziła 2:0, a do obrony tytułu potrzebowała tylko jednego punktu. Wówczas z trybuny zajmowanej przez najbardziej zagorzałych fanów Kolejorza na murawę poleciały race. Sędzia Daniel Stefański przerwał zawody. Kibice Lecha zaczęli napierać na ogrodzenie i kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem na sektor i opanowali sytuację.

Mecz nie został już wznowiony, a Komisja Ligi Ekstraklasy SA w niedzielę wieczorem podjęła decyzję o przyznaniu Legii walkowera. To oficjalnie przypieczętowało zdobycie przez nią tytułu.

Przed pomnikiem Marszałka

Po meczu piłkarze Legii nie mogli odebrać złotych medali i pucharu na stadionie Lecha. Repliki wręczyli im kibice. Brak oficjalnej uroczystości to decyzja podjęta przez władze Ekstraklasy S.A., która miała rozwiązać problem poznańskiego klubu obawiającego się zamieszek na trybunach. Lech i tak przegrał z chuliganami.

Z kolei uszczęśliwieni legioniści wsiedli w samolot i po północy byli w stolicy. Nie rozeszli się jednak do domów, a świętowali swój sukces na ulicach Warszawy. Udali się między innymi przed pomnik Józefa Piłsudskiego.

"Mistrzostwo na stulecie odzyskania niepodległości!" - napisano na oficjalnym profilu twitterowym Legii.

Legia Warszawa melduję się na @ChopinAirport! #LEG14

Po więcej zapraszamy na nasze Insta Stories 😁 pic.twitter.com/rXuWgN2shg — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 20 maja 2018

Stolica w barwach Legii

Z okazji mistrzostwa zdobytego przez Legię, Pałac Kultury i Nauki przybrał w niedzielę wieczorem barwy stołecznego klubu. Na cześć piłkarzy został też podświetlony most Śląsko-Dąbrowski.

Oficjalna ceremonia wręczenia piłkarzom mistrzowskiego trofeum i złotych medali odbędzie się w poniedziałek o godzinie 17.30 na Placu Zamkowym.

dasz//now