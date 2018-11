Informacje

- Prawo do takiego referendum ma rada miasta, stamtąd może wyjść inicjatywa – powiedział nowy wiceprezydent, zapytany o sprawę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego.





"Mamy do czynienia z pomysłem"

Paweł Rabiej odniósł się do sprawy podczas rozmowy w RMF FM. Był pytany, czy będzie referendum w sprawie przeniesienia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie.- Wiem, że wielu radnych jest wzburzonych sposobem, w jaki ten pomnik i pomnik Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego powstał - stwierdził w popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Rabiej.I dodał: - Będziemy przyglądali się emocjom ludzi wokół tego tematu.

W internetowej części rozmowy był pytany także o sprawę Pałacu Saskiego.

- Na razie mamy do czynienia z pomysłem odbudowy Pałacu Saskiego tak, jak mieliśmy do czynienia z pomysłem pana prezydenta na temat referendum konstytucyjnego 11 listopada. Pamiętamy, jak skończył się ten pomysł - odpowiedział Rabiej.

Zapewnił, że jest otwarty na rozmowy co do kształtu ewentualnej rozbudowy. - Ja uważam, że trzeba o tym porozmawiać - o wszystkich ograniczeniach - mówił. Natomiast trudno rozmawiać, kiedy ten plac nie jest zarządzany przez samo miasto i nie mamy kontroli nad tym, co tam się dzieje - dodał.

Pomnik ofiar katastrofy

W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2018 roku na placu Piłsudskiego został odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Wówczas też położono kamień węgielny pod budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Budowie monumentu towarzyszyły kontrowersje związane z przejęciem przez wojewodę zarządu nad terenem wokół Grobu Nieznanego Żołnierza. Przeciw przekazaniu działki protestowały władze miasta.

