Pyton nad Wisłą. Poszukiwacze pokazują zdjęcie zagadkowego śladu

Rozpoczął się czwarty dzień poszukiwań pytona tygrysiego. W akcję zaangażowanych jest coraz więcej służb. Policja apeluje o ostrożność.

Poszukiwania rozpoczęły się o godzinie 17.

- W akcję zaangażowana jest Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie, Gminne Centrum Kryzysowe Konstancin Jeziorna, Piaseczyński WOPR, Ochotnicza Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, ekipa terenowa "turyści4x4.pl", koło wędkarskie nr 12, Policja Rzeczna, ekipa z dronem - precyzuje Dawid Fabiański z fundacji Animals Rescue.

Nocne poszukiwania bez efektów

- Nocne poszukiwania prowadzone przez fundację Animal Rescue Poland przy pomocy eksperta od tego typu gadów nie przyniosły rezultatów. Znaleziono nowe ślady bytności węża - powiedział we wtorek Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie.

Jak dodaje, odkryto je na wysokości miejscowości Ciszyca, tuż przy rzece, gdzie są podmokłe tereny piaskowe. Nie sprecyzował jednak, jakie ślady odkryto. - Od godziny 7 rano policjanci wznowili poszukiwania węża na terenach od strony rzeki - powiedział Sawicki.

Więcej powiedział Dawid Fabiański. - W ciągu dnia udało nam się potwierdzić kolejne ślady, dotarli do nas też kolejni specjaliści, którzy mogli to potwierdzić. I faktycznie zostało to potwierdzone, że ślad na piasku, który ujawniliśmy, to ślad węża. Przypuszczamy, że tego, który zrzucił tę wylinkę - zaznaczył.

Czwarty dzień poszukiwań węża fot. Animal Rescue Polska

Relacja paralotniarza

O 14 zebrał się sztab kryzysowy w sprawie dalszych działań. Wiadomo, że rozstawione mają być fotopułapki. - Ciągle są prowadzone działania operacyjne policji zmierzające do ustalenia hodowców na terenie powiatu piaseczyńskiego i Wilanowa. I potwierdzenia lub wykluczenia tego zdarzenia, które paralotniarz ujawnił, czyli wyrzucenia węża na plażę - dodał Fabiański.

- Rzeczywiście dostaliśmy taki sygnał od mieszkańca. Wynikało z niego, że kilka tygodni temu na brzeg Wisły podjechał samochód i wyniesiono z niego węża. Osoby, które mogą potwierdzić to zdarzenie, prosimy o kontakt z piaseczyńską komendą - dodaje Sawicki.

Zrzucona powłoka

Wylinka, czyli zewnętrzna część powłoki węża zrzucana podczas linienia, została znaleziona na wysokości miejscowości Gassy i Cieciszew w niedzielę po południu. Dlatego mieszkańcy tych okolic są proszeni przez policję o szczególną czujność.

Poważne zagrożenie

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska mówiła w poniedziałek, że znaleziona skóra węża była świeża. Co oznacza, że gad zgubił ją niedawno. - Według ekspertów waga węża może sięgać 40-50 kilogramów, a długość ponad pięć metrów - opisywała.

Jak dodała, służby biorą pod uwagę kilka scenariuszy. Po pierwsze, mógłby to być po prostu głupi żart posiadacza węża, który podrzucił samą wylinkę.

- Ale dopuszczają też możliwość, że ktoś wypuścił węża, którego miał nielegalnie. Do służb dotarły informacje, że widziani byli mężczyźni, którzy wynosili węża, ale było to w okolicach Wilanowa, trzy miesiące temu. Istnieje hipoteza, że gad się przemieścił - mówiła Gozdawa-Litwińska.

Tereny wiślane w powiecie piaseczyńskim były w poniedziałek sprawdzane przez strażaków, policjantów, ratowników WOPR-u i pracowników Animal Rescue Polska. Ich działania koncentrują się wokół łach rzecznych i miejsc, które są mocno nagrzane. Poszukiwania zabezpiecza pogotowie ratunkowe.

- Od kilkudziesięciu minut przyglądamy się akcji służb i informacje, które do nas dochodzą, są takie, że znaleziono ślady bytności pytona - głównie na piaszczystych wysepkach i w błocie. Uczestnicy akcji poszukiwawczej nieoficjalnie przekazali nam informację, że pojawiły się tam ślady świadczące o tym, że pyton tam przebywa - relacjonowała przed godziną 16 reporterka TVN24 Daria Górka.

Jak poinformowała nas policja, na ślady natrafili pracownicy fundacji Animal Rescue Poland.

- Najnowsze informacje, które są zbierane od kilkunastu godzin, niestety świadczą o tym, że mamy do czynienia z bytnością tego zwierzęcia na naszym terenie - potwierdził Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie. - Ten gatunek węża może być niebezpieczny. A ten konkretny przedstawiciel oceniany jest na około sześć metrów, i także stwarza zagrożenie - ostrzegał.

Po godzinie 20 Sawicki poinformował, że poszukiwania wstrzymano do 21.30. Były wznowione w nocy.

Policyjne dochodzenie

Na stronie policji - zarówno piaseczyńskiej, jak i stołecznej cały czas znajduje się komunikat z ostrzeżeniem. "Policjanci patrolują okolice zarówno z lądu, jak i przy udziale policjantów z komisariatu rzecznego" - czytamy w informacji. Zaapelowano też, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłaszał je do policji (tel. 22 604 52 13) albo do Fundacji Animal Rescue Polska (22 350 66 91).

Policjanci prowadzą dochodzenie w kierunku artykułu 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Gromadzą między innymi dane na temat osób hodujących węże na terenie powiatu piaseczyńskiego. - Dodatkowo, decyzją komendanta, do wszystkich jednostek na terenie całego kraju została wysłana prośba o informacje o osobach, które mogą hodować takie zwierzęta, ewentualnie zaginęły im takie zwierzęta, a także o wszelkie informacje o tym, czy ktoś dopuścił się wypuszczenia tego zwierzęcia na wolność - dodał Sawicki.

"Pogoda sprzyja"

Jak podkreślił w rozmowie z reporterką TVN24 przedstawiciel fundacji Dawid Fabjański, warunki pogodowe sprzyjają gadowi. - On powinien się teraz wygrzewać na jakiejś plaży. Po zrzuceniu wylinki zwierzę na pewno było głodne i na pewno zacznie polować, ale żeby to robić, musi nabrać temperatury, a więc słońce mu sprzyja - mówił Fabjański.



Pierwszą informację o pozostawionej skórze węża przekazał przedstawicielom fundacji jeden z mieszkańców. Jeszcze w niedzielę powiadomione zostało m.in. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Miejsce znalezienia wylinki fot. Google Maps

