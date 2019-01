Informacje

Zarzut przywłaszczenia przeszło 725 tysięcy złotych postawiła prokuratura byłej księgowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach. Według śledczych kobieta miała przywłaszczać sobie firmowe pieniądze przez 12 lat.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas poinformowała, że Joanna S. działała na szkodę Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.

Wniosek o areszt

- W okresie od kwietnia 2004 roku do 8 listopada 2016 roku kobieta przywłaszczyła sobie mienie w łącznej kwocie przewyższającej 725 tysięcy złotych – poinformowała Galas. Dodała, że księgowa transferowała pieniądze na różne konta. W końcu trafiały one na jej własny rachunek.

Za przestępstwo to grozi od roku do 10 lat więzienia. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o areszt.

Sąd uznał jednak, że w tym przypadku dla prawidłowego zabezpieczenia postępowania przygotowawczego wystarczy poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych i dozór policji. Prokurator uznał tę decyzję za niesłuszną i zapowiedział złożenie zażalenia.

PAP/mś/ran