Przyjęli 565 679 zgłoszeń. To rekord

Bezpieczeństwo i porządek

565 679 zgłoszeń wpłynęło do straży miejskiej w 2017 roku – to o ponad 36 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Najmniej było ich w weekendy, a najwięcej od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00."75 procent wszystkich zgłoszeń wpłynęło od mieszkańców. Najwięcej z dzielnic: Śródmieście, Mokotów, Wola i Praga Południe. W porównaniu do 2016 roku liczba zgłoszeń od mieszkańców wzrosła o ok. 15 procent" – informuje straż miejska.

Do strażników wpłynęło ponad 148 tysięcy zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli mniej aż o 11 procent niż rok wcześniej. Odnotowano o 26 procent mniej przypadków spożywania alkoholu i o 9 procent mniej w związku z zakłócaniem porządku publicznego.





Z kolei w pojazdach komunikacji publicznej straż miejska interweniowała w przypadku 11617 zdarzeń. Funkcjonariusze "zatrzymywali" również osoby nietrzeźwe - w ubiegłym roku było 19812 takich przypadków.

"Działania strażników doprowadziły również do ujęcia i przekazania policji 623 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, w tym najczęściej osób poszukiwanych, posiadających środki odurzające, nietrzeźwych kierujących i osoby podejrzane o dokonanie dewastacji" – czytamy na stronie formacji.

7337 służb patrolowych, w tym ponad 1,5 tysiąca z policją skierowano w rejon placówek szkolnych. Strażnicy interweniowali wobec 6216 nieletnich między innymi uchylających się od obowiązku szkolnego, stosujących używki czy podejrzanych o dokonanie czynów zabronionych.

Nielegalny handel

W 2017 roku funkcjonariusze przeprowadzili 13595 interwencji dotyczących nielegalnego handlu. Najwięcej na terenie dzielnic: Śródmieście - 3203, Mokotów - 2874 , Praga Południe - 1237 oraz Praga Północ - 1055.

"Konsekwentne działania okazały się zdecydowanie nie na rękę organizatorom nielegalnego handlu, którzy nie wahali się użyć przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy. Kilkakrotnie doszło do ataku kwasem masłowym na pracowników straży miejskiej wykonujących te czynności. Kilku z nich zostało poszkodowanych i wymagało leczenia, skażeniu uległy także pojazdy służbowe" - podają strażnicy.

