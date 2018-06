Przy świeczkach od czwartku. Jeszcze 400 gospodarstw

Informacje

Mieszkańcy bez prądu od czwartku fot. targeo

Kilkaset gospodarstw w okolicy Nowego Dworu Mazowieckiego nadal jest bez prądu. To skutki wichury, jaka przeszła w czwartek nad Mazowszem. Mieszkańcy narzekają, a PGE zapewnia: elektromonterzy pracują bez przerwy, także w nocy. Tuż po żywiole zasilania nie miało około 30 tysięcy domów.

Całą sytuację w wiadomości do nas opisał jeden z mieszkańców Pomiechówka. On – jego sąsiedzi – przede wszystkim takich ulic jak: Topolowa, Serocka i część Czarnowa od czterech dni nie mają prądu.

"Wszystko to zostało spowodowane nawałnicami, które przeszły przez Polskę w czwartek" – napisał.

Nasz czytelnik stwierdził, że PGE podaje mieszkańcom sprzeczne informacje w tej sprawie. W sobotę dzwoniłem do nich na infolinię i uzyskałem informacje, że do soboty do godziny 20 będzie w Pomiechówku zasilanie przywrócone. Dziś jest poniedziałek, a prądu jak nie było u nas tak nie ma” – napisał.

Asysta policji

Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Adam Rafalski potwierdził, że w dniu burzy bez napięcia pozostało około 30 tysięcy odbiorców.

- Kilkadziesiąt brygad elektromonterów najszybciej jak to był możliwe wyruszyło w teren, żeby lokalizować miejsca uszkodzeń, zabezpieczać urządzenia i tam, gdzie to było możliwe dokonać przełączeń w sieci, aby zasilić możliwie największą grupę odbiorców - odpowiedział rzecznik.

Zapewnił przy tym, że elektromonterzy pracują od czwartku bez przerwy, także w nocy, jak będzie również dziś. Do wymiany było kilkanaście uszkodzonych słupów linii średniego i niskiego napięcia i kilkadziesiąt zerwanych przewodów. Przyczyny uszkodzeń – jak podaje rzecznik to gałęzie i drzewa.

- Niestety były miejsca, gdzie prace elektromonterów niepotrzebnie przedłużyły się z powodu braku zgody właściciela posesji na wejście w teren. Na przykład dostęp do stacji w Nowym Modlinie uzyskali dopiero w asyście policji – tłumaczy.

Około godziny 20 bez napięcia wciąż było około 400 gospodarstw. - Bardzo prosimy o cierpliwość i zapewniamy, że wszystkie ekipy techniczne pracują w terenie, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie – kończy Rafalski.

kz/mś