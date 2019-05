Informacje

Najpierw msza święta w intencji przeciwdziałania przemocy, a później marsz "Stop przemocy". Uczniowie szkoły imienia Króla Maciusia I w Wawrze, w której doszło w ubiegłym tygodniu do zabójstwa, przeszli ulicami dzielnicy. Chcieli zwrócić uwagę na problem przemocy.

W ubiegły piątek przed południem w Szkole Podstawowej nr 195 imienia Króla Maciusia I doszło do tragedii. Jak podała policja, jeden z uczniów zaatakował drugiego nożem. Raniony nastolatek zmarł. Podejrzewany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd rodzinny w sobotę zdecydował o przekazaniu sprawy do prokuratury.

Z inicjatywy uczniów tej szkoły w poniedziałek o godzinie 18.30 w kościele pod wezwaniem świętego Feliksa z Kantalicjo przy ulicy Kościuszkowców odbyła się msza święta w intencji przeciwdziałania przemocy. Następnie sprzed kościoła do wawerskiej podstawówki przeszedł marsz pod hasłem "Stop przemocy".

Uczniowie przygotowali transparenty z napisami: "Stop przemocy", "Przemocy mówimy nie". Nieśli również biały wieniec, który zostawili przed szkołą, gdzie skończył się przemarsz.

Grupa specjalna

O umieszczeniu podejrzanego 15-latka w schronisku dla nieletnich orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. Sprawę przekazano prokuraturze. Jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski, biegli mają zbadać między innymi poczytalność i stopień rozwoju 15-latka. Następnie prokuratura zdecyduje, czy będzie sądzony na podstawie przepisów kodeksu karnego, czy sprawa trafi do sądu rodzinnego, który będzie orzekał na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji powiedział, że powstała specjalna grupa pracująca nad sprawą tragedii. - Sprawa jest dla nas priorytetem. Powstała specjalna grupa pracująca nad nią - poinformował.

Policja apeluje do wszystkich komentujących o powstrzymywanie się od zbędnych uwag. - Całej społeczności szkoły potrzebny jest spokój - podkreślił rzecznik KSP. - W tej chwili mamy niepotrzebne kłótnie, napięcia w sieci, które przenoszone są również do rzeczywistości - dodał.

Wsparcie psychologów

Dyrektorka szkoły w Wawrze Agata Kołodziejczyk oświadczyła w piątek, że wszystkim, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, zapewniona jest pomoc. Poinformowała również, że w poniedziałek do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z planem. Na miejscu zapewnione jest wsparcie psychologiczne.

Niesienie pomocy psychologicznej zadeklarowały też władze stolicy i dzielnicy Wawer. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w piątek, że miasto zrobi wszystko, co będzie mogło ze swojej strony, żeby pomóc w tej sytuacji. - Będziemy się starali zapewnić pomoc rodzinie ofiary, jak również rodzinie sprawcy czynu - podkreślił.

Kontrole bezpieczeństwa w szkołach

Również rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska w wydanym w piątek komunikacie podkreśliła, że najważniejsze jest teraz zapewnienie pomocy psychologicznej całej społeczności szkolnej. Zaapelowała też, aby nie niepokoić uczniów, rodzin i nauczycieli. Z kolei Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do MEN o zobowiązanie organów prowadzących do przeprowadzenia we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa.



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował w piątek, że badane są okoliczności tragedii oraz kwestia wniesienia noża na teren szkoły. - Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie - zapewnił.

