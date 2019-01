Przejechaliśmy z kamerą nowym odcinkiem metra na Targówek

Informacje

Techniczny przejazd rozpoczął się we wtorek wieczorem na stacji Dworzec Wileński.

- Przejechaliśmy przez przystanki Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy aż do stacji Trocka. Zajęło to około 15 minut. Pociąg poruszał się z prędkością do 30 kilometrów na godzinę, momentami zwalniał do kilku kilometrów na godzinę - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Dodaje, że miał okazję zobaczyć stan prac. Na przystankach widać między innymi ustawione wzdłuż peronów barierki. Jak ocenia Węgrzynowicz, najmniej zaawansowane są roboty na stacji Szwedzka. - Z kolei stacja Targówek wygląda już na prawie skończoną - dodaje nasz reporter.

W czasie tego typu kursów kontrolowane są urządzenia znajdujące się w nowych tunelach i na stacjach, a także ich współdziałanie z systemami pokładowymi pociągów obsługujących linię.

Wkrótce odbiory techniczne

W przejeździe uczestniczyły również władze Warszawy. Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy stwierdził, że już wkrótce mieszkańcy dalszej części Pragi, a także Targówka, będą mogli korzystać z podziemnej kolejki. - Mam nadzieję, że dalsze testy, finisz budowy, a później odbiory pójdą równie sprawnie, co dzisiejszy przejazd - mówił Trzaskowski.

Ratusz zapewnia, że budowa stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka wraz z tunelami zakończy się w maju tego roku. Wtedy mają rozpocząć się odbiory techniczne nowego odcinka.

Urząd miasta poinformował również, że w 2019 roku rozpoczną się prace projektowe nad budową III linii metra w stolicy. W budżecie stolicy zarezerwowano na ten cel 12,5 mln złotych.

