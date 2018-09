Informacje

Hity kampanii wyborczej tvn

Muzyka łagodzi obyczaje - tak było w Sejmie, tak jest teraz w kampanii. Piosenka jest - podobno - dobra na wszystko. A co słychać w Polsce, kiedy w kalendarzu zbliżają się wybory? O tym Maciej Mazur, reporter "Faktów" TVN.

Wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy zaprasza na koncert. Został bohaterem hip-hop-u. Występuje w teledysku rapera HCR.

- Najważniejszym przekazem tego teledysku jest: ja nie wstydzę się tych bloków - mówi Patryk Jaki.

Jaki inspiracją

- Jak robiłem tek utwór inspirowałem się Patrykiem Jakim, uważam, że ma wartości - opowiada Piotr Szot HDR.

Konkurent - kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski - też ma fanów, chociaż swojej piosenki jeszcze nie wypuścił. - Dobry rap jest zawsze dobry. Szkoda tylko, że znowu Patryk Jaki ma nie najlepszych doradców, bo chyba lepiej byłoby, gdyby cały ten klip był kręcony w Warszawie - komentuje Rafał Trzaskowski.

Bo aktywiści szybko wyłapali, że niektóre warszawskie bloki są... wrocławskie. - Raper pochodzi z Wrocławia – tłumaczy Patryk Jaki.

To pierwszy kampanijny klip. - Będziemy mieli swoje filmy kampanijne, czy akurat będzie gdzieś w tyle pobrzmiewał rap? Zobaczymy - mówi Rafał Trzaskowski, ale nawet rąbka tajemnicy nie uchyla.

W poprzednich kampanijnych produkcjach, nie pobrzmiewał. Wręcz przeciwnie. Swoją piosenką, odśpiewaną i odegraną przy Sali Kongresowej, polityka wsparł przed laty znany muzyk Grzegorz Turnau, który, jak wiadomo, z hip-hopem nie ma nic wspólnego.

Kampanijne przeboje

Wysyp przebojów jeszcze przed nami. Do wyboru zwykle jest klasyka lub coś młodzieżowego. Jednak stworzyć coś ponadczasowego, co po latach będziemy wspominać, to wyzwanie, które udaje się nielicznym.

Próbował zespół Top One, który zagrzewał wyborców Aleksandra Kwaśniewskiego przyśpiewką: Ole! Olek.

Swoją piosenkę w 2014 roku miał też Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz są nowi kandydaci. Idzie im śpiewająco.

Maciej Mazur, Fakty TVN

kz/pm