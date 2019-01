Informacje

Ma osiem sal dydaktycznych, sale do zajęć rewalidacyjnych - terapii mowy, integracji sensorycznej, muzykoterapii. Nowe, miejskie przedszkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma już 19 podopiecznych. Zapisy trwają.

Nowe przedszkole specjalne miasto wybudowało na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 10. Od kilkunastu lat mieści się tam specjalna szkoła podstawowa, która również przeszła gruntowną modernizację. Od września 2018 roku ze szkoły korzysta 51 uczniów. Oprócz wymiany wszystkich instalacji, termomodernizacji, miasto przebudowało pomieszczenia, powstała też nowa sala gimnastyczna.

Sale do terapii i źródełko relaksacyjne

Przedszkole zlokalizowane na tym samym terenie jest pierwszą w Warszawie publiczną placówką tego typu. W jego wnętrzu znajduje się patio, wyposażone w ławeczki i mini-źródełko spełniające rolę relaksacyjno-terapeutyczną. Teraz z placówki korzysta 19 dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat, docelowo będzie 32 dzieci w ośmiu grupach. Trwają zapisy.

Koszt modernizacji szkoły i budowa przedszkola wyniósł ponad 10 milionów złotych.

Dzieci, rodziców i wychowawców którzy od poniedziałku 21 stycznia korzystają z nowego przedszkola przy Tarchomińskiej 4 odwiedził we wtorek Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

– Wczesna diagnoza i wsparcie daje dziecku szansę na samodzielne życie. Nowe przedszkole jest odpowiedzią na potrzeby ostatnich lat. Wiemy, że w placówkach oświatowych jest coraz więcej dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. To wpływ lepszej diagnostyki i wyższej świadomości rodziców, nauczycieli i innych osób z otoczenia najmłodszych – mówił podczas spotkania Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Szkoły i przedszkola zmagają się z wieloma wyzwaniami. Cieszę się, że jest to kolejne przyjazne miejsce, gdzie kadra i jej podopieczni akceptują każdą indywidualność - dodał prezydent stolicy.

Brak dzwonków, dużo zajęć terapeutycznych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dzieci ze szkoły i przedszkola zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla pracowników zespołu stało się stworzenie miejsca przyjaznego, odpowiadającego potrzebom najmłodszych.

W tej szkole nie słychać dźwięków dzwonka. Oznaczenia umieszczone na drzwiach sal, klas i gabinetów podpowiadają dzieciom, gdzie są i co będą robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka pomaga im w skupianiu uwagi na wykonywanych zadaniach.

W każdym oddziale przedszkolnym oraz klasie uczy się maksymalnie czworo dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.

Dla dzieci nauka to nie tylko typowe lekcje w klasie, to także zajęcia z logopedą, muzykoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, instruktorem gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się przygotowywania posiłków w kuchni dydaktycznej, podejmują wyzwania w pracowni ceramicznej, doglądają szkolnego ogródka, uczestniczą w wycieczkach i wspólnie świętują podczas szkolnych uroczystości. W szkole pracuje doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra psychologiczno-pedagogiczna.

Rodzice, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z autyzmem korzystają także z bezpłatnej pomocy Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (SPK) znajdującego się w tym kompleksie oświatowym przy ul. Tarchomińskiej 4.

Rośnie liczba zdiagnozowanych

Jak czytamy w komunikacie przygotowanym przez urząd miasta, w przedszkolach i szkołach (publicznych i niepublicznych) jest coraz więcej dzieci i młodzieży z problemami należącymi do spektrum autyzmu – od 2015 roku liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wzrosła blisko dwukrotnie. W roku szkolnym 2015/2016 było 2860 przedszkolaków i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (2016/2017 – 3615, 2017/2018 – 4421). Teraz to 5783 dzieci (3967 z autyzmem i 1816 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna to autyzm).

"W szkołach uczy się 3967 uczniów z autyzmem (w tym 722 ze sprzężoną niepełnosprawnością). W przedszkolach jest 1816 dzieci (w tym 85 ze sprzężoną niepełnosprawnością). 96 procent dzieci i młodzieży z autyzmem (w normie intelektualnej) uczy się w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, 4 procent - w szkołach specjalnych." - dodają urzędnicy.

Dzieci i młodzież z autyzmem korzystają z pomocy 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, a szczególnie z trzech, które wydają orzeczenia z tytułu autyzmu (PPP 7 ul. Narbutta, PPP 10 ul. Wrzeciono, PPP 4 ul. Mińska). Od tego roku kolejne poradnie wydają orzeczenia:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 24 – Wilanów od 1 grudnia 2018 r.

Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych nr 1 – Wola od 1 stycznia 2019 r.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 21- Białołęka – od 1 lutego 2019 r.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 – Praga-Północ – od 1 lutego 2019 r.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 20 – Bemowo - od 1 marca 2019 r.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 13 – Targówek - od 1 marca 2019 r.

Dziewięć poradni diagnozujących

Miasto informuje, że w sprawie autyzmu orzekać będzie dziewięć poradni. Wymienione powyżej placówki będą wydawać orzeczenia dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mieszkających lub uczących się w szkołach w swojej dzielnicy.

"Od 2010 roku realizujemy innowacyjne przedsięwzięcie – utworzyliśmy Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne. Obecnie w Warszawie działa 12 Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, rocznie z porad specjalistów-praktyków korzysta ponad 1,5 tysiąca osób. W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych działa zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i szkolnictwa specjalnego. Doradcy metodyczni służą pomocą nauczycielom pracującym z dziećmi z autyzmem, organizując szkolenia, konsultacje, konferencje i inne formy doskonalenia zawodowego" - pisze urząd miasta.

Całe spektrum zaburzeń

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Jego objawy widoczne są w zakresie relacji społecznych, komunikowania się z innymi, zabawie i często także w sztywnych wzorach zachowań.

Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, widoczne są przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia, a nawet wcześniej. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Aktualnie używa się określenia spektrum zaburzeń autyzmu, które obejmuje zarówno autyzm, jak i zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.

