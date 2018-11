Przedłużona przebudowa na Targówku. Prace zakończą się w czerwcu

Informacje

O ponad pół roku przedłuży się przebudowa ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej na Targówku Mieszkaniowym. Prace miały zakończyć się w połowie listopada, nowy termin to czerwiec 2019 roku. "Z przyczyn niezależnych od wykonawcy" - tłumaczy ZDM.

Przebudowa tak zwanej obwodnicy Targówka, czyli ciągu ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej, a także Gorzykowskiej i Kołowej, rozpoczęła się w połowie czerwca i zgodnie z harmonogramem miała zakończyć się 15 listopada.

Inwestycja, której celem jesr rewitalizacja przestrzeni w sąsiedztwie budowanych stacji metra, to wspólna inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich oraz dzielnicy Targówek. Wykonawcą prac jest firma IDS-BUD S.A.

Ponad pół roku później

Drogowcy tłumaczą, że jedną z przyczyn opóźnienia była konieczność skoordynowania prac z budową II linii metra.

Jej wykonawca stopniowo odtwarza ulice zamknięte na czas budowy: w sierpniu ruch wrócił na Ossowskiego, w październiku - na Trocką. Zamknięcie tych ulic oznaczało utrudnienia dla mieszkańców. Aby je ograniczyć wydzielono buspas dla autobusów. Jego likwidacja nie była możliwa przed otwarciem Trockiej. Z tego względu wykonawca wstrzymał przebudowę skrzyżowań Handlowej z Gorzykowską, Pratulińską i Kołową na ronda.

Zmianę harmonogramu wymusiło też przedłużające się oczekiwanie na zawarcie umów z administratorami sieci wodociągowej i elektrycznej. - Nie podpisali oni umów z wykonawcą w pierwotnie zakładanym terminie, a brak przebudowy sieci uniemożliwia rozpoczęcie innych robót w pobliżu - tłumaczy Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich.

Jednak najbardziej nieoczekiwaną przeszkodą były znaleziska archeologiczne. - Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie realizowane inwestycje drogowe były oddawane w terminie. Trzeba jednak pamiętać, że obejmują one zarówno prace naziemne, jak i te pod ziemią. W tym konkretnym przypadku w pobliżu ulicy Witebskiej odkryto zabytkowy, kamienny bruk, co wymusiło wstrzymanie prac na tym odcinku - dodaje Karolina Gałecka. - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał przeprowadzenie dodatkowych badań archeologicznych i opracowania ich wyników - podkreśla.

Ma być ładniej i bezpieczniej

Przebudowa na Targówku Mieszkaniowym obejmuje między innymi remont chodników, wydzielenie 3-kilometrowej drogi dla rowerów i ścieżki biegowej, a także oświetlenie. Posadzonych będzie także 211 drzew i 28 tysięcy krzewów.

Projekt zakłada spore zmiany w organizacji ruchu. Na jezdni zostanie po jednym pasie w każdym kierunku, natomiast pozostała przestrzeń zostanie przeznaczona na 140 miejsc parkingowych.

Skrzyżowania Handlowej z Gorzykowską, Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda. Będą nowe przejścia dla pieszych przez Handlową (między Lusińską a Kołową, przy Lusińskiej, Mokrej i Szczepanika) i przez Myszkowską (przy Hodowlanej).

