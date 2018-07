Przed Sądem Najwyższym trwa kolejny protest

Informacje

Przed budynkiem Sądu Najwyższego na placu Krasińskich trwa manifestacja w obronie sądownictwa. Protestujący skandują hasła "wolne sądy" i "konstytucja".

20.00 Na scenie wystąpił przedstawiciel Akcji Demokracji, będącej jednym z organizatorów manifestacji. Podziękował zebranym za uczestnictwo nie tylko w środowych, ale też we wszystkich poprzednich protestach w sprawie sądownictwa. Apelował, aby "tej energii nie tracić".

- Marzymy o Polsce, gdzie przestrzega się praw obywatelskich. Polsce, która nie zostawia nikogo samego w potrzebie, nie różnicuje w ochronie podstawowych praw na to, czy ktoś ma polski dowód osobisty czy uciekał z kraju ogarniętego wojną - mówił.

19.55 Na scenie pojawił się kolejny gość: Bartłomiej Starosta, przewodniczący Forum Współpracy Sędziów, który na wstępie podziękował wszystkim zebranym za obecność. - Potrzebujemy państwa wsparcia - podkreślił.

Dalej przekonywał, że "sędziowie są apolityczni". - Podejmujemy działania, które mają zrealizować nasze postulaty, ale nie mieszamy się w politykę, co próbuje się nam zarzucać. To nie jest polityka. Sprzeciwiamy się łamaniu prawa - dodał.

19.48 Po przemówieniu Wałęsy tłum skandował: "wolne sądy, wolne sądy", "sędziowie są nieusuwalni" oraz "wolność, równość, demokracja".

Zgromadzeni przed Sądem Najwyższym mają biało-czerwone flagi i transparenty z napisem "Konstytucja". Wśród zebranych można dostrzec przedstawicieli opozycji. Są m.in. Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej oraz Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

19.35 Na scenie pojawił się były prezydent Lech Wałęsa.

- Kiedy poddamy sądy, ciąg dalszy nastąpi. Musimy zrobić wszystko, wykrzesać wszystkie siły, by obronić [sądownictwo - red.] - powiedział na wstępie. W kontekście aktualnej władzy powiedział, że "nie słucha obywateli". Używał wielu ostrych słów, mówił między innymi o działaniu "na szkodę interesu Polski" i "łamaniu Konstytucji RP".

Zaznaczył jednak, że zgromadzonych przed Sądem Najwyższym - w jego opinii - jest mało. - Tą ilością to my za wiele nie wywalczymy - stwierdził i namawiał zebranych, by zachęcali innych do uczestniczenia w protestach. - My patrioci musimy się połączyć - mówił.

- Żadne pokolenie do tej pory nie miało takiej szansy, jak nasze. Jednak musimy się lepiej rządzić, lepiej wybierać (…) Już dużo osiągnęliśmy, doprowadziliśmy do wolności, ale ta wolność na razie nie jest dobrze zagospodarowana - kontynuował.

Tłum skandował: "Lech Wałęsa, Lech Wałęsa".

19.30 Rozpoczęła się kolejna manifestacja przed Sądem Najwyższym. Na wstępie - podobnie jak na poprzednich protestach - odczytano tekst Preambuły do Konstytucji RP.

Po tym na scenie pojawili się przedstawiciele organizacji odpowiadających za przygotowanie protestów: Obywatele RP, Wolne Sądy, Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Warszawski Strajk Kobiet i Stowarzyszenie Sędziów Iustitia.

Początek protestu zaplanowano na godzinę 19, ale już wcześniej uczestnicy gromadzili się na placu Krasińskich. Mieli ze sobą plakaty z napisem "Konstytucja" i transparenty nawołujące do zachowania trójpodziału władz.

Kolejny dzień protestów

Środa to kolejny dzień protestów przed Sądem Najwyższym. Podobne miały miejsce m.in. we wtorek wieczorem i w środę rano, kiedy zgromadzeni witali wchodzącą do gmachu pierwszą prezes Małgorzatę Gersdorf.

Dzień wcześniej sędzia Gersdorf spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że "pierwsza prezes Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku". Zaznaczył, że od środy Sądem Najwyższym kieruje sędzia Józef Iwulski. Z kolei rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski przekazał na konferencji prasowej, że Małgorzata Gersdorf pozostaje na stanowisku, a pierwsza prezes planuje być w środę w pracy, zaś sędzia Iwulski został desygnowany do wykonywania obowiązków tylko w trakcie jej nieobecności. Sama pierwsza prezes dodała, że zamierza udać się na urlop.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyzszym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku powinni przejść sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Małgorzata Gersdorf, takiego oświadczenia nie złożyła.

Pierwsza prezes przekonuje, że zgodnie z Konstytucją RP, jej kadencja trwa sześć lat, czyli do 2020 roku.

