Przebudowują 200 metrów drogi. Objazd ma pięć kilometrów

Informacje

Objazdy na Białołęce fot. ZTM



Białołęka przebudowuje skrzyżowanie ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie. Prace rozpoczną się w poniedziałek 20 sierpnia. Autobusy linii 120 i 134 będą jeździły objazdami. A objechanie krótkiego odcinka zamkniętej drogi będzie wymagało pokonania ponad pięciu kilometrów.

W przebudowywanym miejscu ma powstać rondo. To fragment kompleksowych prac na Zdziarskiej. Od 20 sierpnia nie będzie można przejechać nią na odcinku od ulicy Ostródzkiej do skrzyżowania z ulicą Kąty Grodziskie. W okolicy zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. I choć fragment, którego dotyczą prace, ma nieco ponad 200 metrów, objechanie go będzie wymagało cierpliwości.

Auta jadące ulicą Kąty Grodziskie w kierunku ul. Zdziarskiej, będą pokonywać dawne skrzyżowanie poprzez przejazd przez nowo wybudowaną drogę oraz skręcając w kierunku mostu. Objazdy wyłączonego odcinka odbywać się będą poprzez ulicę Mańkowską oraz ulicę Berensona. W poniedziałek ulica ta, która również jest przebudowywana, zostanie otwarta.

By jadąc Zdziarską objechać roboty ulicą Berensona, a potem Ostródzką wrócić w to samo miejsce, trzeba będzie przebyć trochę ponad pięć kilometrów.

Jak informuje dzielnica, utrudnienia potrwają do 2 września.

Autobusy jadące tą drogą będą miały zmienione trasy:

120: DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ – … – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Ostródzka (powrót: Ostródzka – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka) – Mochtyńska – Kobiałka – OLESIN

134: METRO MARYMONT – … – Toruńska – Ostródzka – L. Berensona – Kąty Grodziskie – Zdziarska – Ruskowy Bród – Kobiałk.

Zawieszone będzie funkcjonowanie przystanku 04 MAŃKI WOJDY - informuje ZTM.

Zobacz też materiał o kolizji na S8:

Kolizja czterech aut na S8 Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

mś/b