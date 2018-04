Przebiegał przez nią mur getta, dzielnica ma pomysł na zabytkową kamienicę

Informacje

Kamienica przy Waliców Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Przedwojenna zabytkowa kamienica przy Waliców 14 nie będzie stała bezużytecznie - deklarują władze Woli. Chcą zorganizować tam miejską instytucję kultury i nawiązać współpracę z Teatrem Żydowskim.

To jeden z bardziej rozpoznawalnych przedwojennych zabytków na Woli. Słynna kamienica z muralem "Kamień i co?" dzięki zabiegom wolskich aktywistów została wpisana do rejestru zabytków, o czym informowaliśmy już na naszym portalu.

Decyzja konserwatora otwiera drogę do renowacji budynku (obecnie stoi pusta, wymaga zabezpieczenia i remontu). Pewne działania w tej sprawie deklaruje burmistrz dzielnicy.

Współpraca z Teatrem Żydowskim

- Chcemy, żeby w przyszłości mieściła się tu miejska instytucja kultury, dostępna dla wszystkich mieszkańców - mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. - Pierwszym krokiem do nadania temu miejscu nowego charakteru będzie współpraca z Teatrem Żydowskim przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera" - dodaje.

Ulica Waliców łączy polską i żydowską historię Warszawy. Przebiegał przez nią mur getta, a w trakcie Powstania Warszawskiego toczyły się o nią zacięte walki. "Zabytkowa już kamienica była niemym świadkiem tych wydarzeń" - przypominają wolscy urzędnicy. Zaprojektowana przez Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskiego została oddana do użytku w 1913 roku. W trakcie powstania bronił się w niej batalion AK "Sowiński", czego pozostałości w postaci zburzonej ściany frontowej możemy obserwować do dziś.

Rok jubileuszów

Jednak - jak przekonują władze Woli - powodów, dla których zdecydowano się na współpracę przy wydarzeniu, jest więcej. W komunikacie przypominają, że tegoroczna "Warszawa Singera" będzie jubileuszową, 15. edycją tego festiwalu.

Co więcej, w 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim i również 75. rocznica śmierci najsłynniejszego mieszkańca kamienicy przy Waliców 14, Władysława Szlengla zwanego "poetą getta".

Dzielnica planuje zorganizować specjalny dzień poświęcony tym właśnie wydarzeniom razem z Teatrem Żydowskim. Miałoby się ono odbyć w okolicach kamienicy przy Waliców 25 sierpnia.

Podobne wydarzenia związane z kamienicą przy Waliców organizowali już wcześniej aktywiści m.in. z Woli Mieszkańców czy stowarzyszenia "Kamień i co?". Jesienią w kamienicy miał odbyć się koncert izraelskiego zespołu El HaMeshorer. Ze względu na kiepską pogodę i warunki techniczne, organizatorzy zdecydowali się przenieść widowisko w inne miejsce (do zamkniętej sali), ale całość poświęcona była poecie Władysławowi Szlengelowi.

kw//ec