Policjanci szukają sprawców napadu, do którego doszło we wtorek wieczorem w Pruszkowie. W trakcie pościgu oddali strzały ostrzegawcze.



Do zdarzenia doszło we wtorek, późnym wieczorem, w Pruszkowie.

"Ukradli saszetkę"

- Przed godziną 21 dyżurny został poinformowany telefonicznie, że na ulicy Korczaka doszło do rozboju. Dwóch sprawców ubranych na ciemno zaszło mężczyznę i kobietę od tyłu. Następnie zaczęli ich bić rękoma po głowach, doprowadzając do stanu bezbronności - mówi podkomisarz Karolina Kańka z pruszkowskiej komendy.

Z informacji policji wynika, że napastnicy ukradli saszetkę, w której były dokumenty i kilkaset złotych.

- Zgłoszenie trafiło do policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Podczas sprawdzania terenu zauważyli podejrzany pojazd. Kierująca nim osoba zaczęła odjeżdżać na widok funkcjonariuszy - relacjonuje Kańka.

I dodaje, że policjanci chcieli zatrzymać pojazd. – Jeden dawał sygnały do zatrzymania, jednak kierujący usiłował go potrącić. Następnie drugi policjant, który go asekurował, wykorzystał broń. Oddał jeden strzał ostrzegawczy w powietrze, a drugi w kierunku pojazdu – wyjaśnia Kańka.

Auto odjechało, ale ruszył za nim też jeden z pojazdów policji. Samochodu nie udało się jednak zatrzymać.

"Intensywne poszukiwania"

We wtorek wieczorem na miejscu był też reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Relacjonował, że teren zdarzenia został ogrodzony taśmami. - Jest kilka radiowozów, są funkcjonariusze w mundurach, jak i cywilni. Trwają oględziny miejsca i zabezpieczenie śladów - mówił.

Policja we wtorek wieczorem odmówiła nam szczegółowych informacji na temat tego zdarzenia. Teraz podkomisarz Kańka dodaje, że "trwają intensywne poszukiwania i działania zmierzające do ustalenia sprawców" - Ani pokrzywdzonym, ani policjantom nic się nie stało – zapewnia podkomisarz.

pm,ran/r