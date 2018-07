Protestujący znów przy Sądzie Najwyższym. Flagi i transparenty

Informacje

W środę rano protestujący zbierają się na tyłach gmachu sądu przy placu Krasińskich.

Veljković, reporterka TVN24.

- Około 8 sędziowie przychodzą do pracy, ale część protestujących już jest przed Sądem Najwyższych. Kilkoro z tych ludzi zdecydowało się nawet nocować przed sądem, widzieliśmy tych, którzy zwijali karimaty i śpiwory. Przenieśli się z placu Krasińskich przed wjazd do Sądu Najwyższego - relacjonował w środę rano Agnieszka

Zebrani przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: "Łapy precz od SN", "Konstytucja". Mają też biało-czerwone flagi. Sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, muszą przejść w stan spoczynku.

O godzinie 8 na miejscu zjawił się profesor Adam Strzembosz. "Dziękujemy" - skandowali zebrani.

Kilkanaście minut później dotarła tam Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes SN. By dotrzeć do budynku przeszła przez zgromadzony przed nim tłum. Kilkoro protestujących wręczyło jej białe róże. Manifestujący przywitali ją brawami, skandowali też "sędziowie są nieusuwalni", "Konstytucja" i "wolne sądy".

Wśród protestujących pojawili się też posłowie: Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

Podobne protesty odbyły się też w poniedziałek i wtorek wieczorem.

Spotkanie Gersdorf z prezydentem

We wtorek pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. W spotkaniu uczestniczyli również prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Józef Iwulski oraz prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski.

Po spotkaniu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że "pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku". Jak dodał, "nie spodziewa się, żeby profesor Małgorzata Gersdorf przyszła w środę do pracy w Sądzie Najwyższym". Zaznaczył, że od środy Sądem Najwyższym kieruje sędzia Józef Iwulski.

Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, przekazał na konferencji prasowej, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma być w środę w pracy. - Desygnowałam pana sędziego Józefa Iwulskiego do wykonywania obowiązków w trakcie mojej nieobecności, ponieważ zamierzam iść na urlop - zaznaczyła we wtorek.

Ustawa o sędziach

W Sądzie Najwyższym 3 lipca jest 73 sędziów, z których 27 ukończyło 65. rok życia.



Oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku - jak wcześniej informował zespół prasowy SN - złożyło 16 sędziów. Oświadczenia te mają różną treść. Jak podawano, w dziewięciu jako podstawę prawną podano ustawę o SN z 8 grudnia 2017 r., w siedmiu zaś sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP. Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf, która skończyła 65 lat, mówiła, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta o dalsze zajmowanie stanowiska sędziego i funkcji prezesa SN.



Przyjęta przez PiS ustawa o Sądzie Najwyższym głosi, że "jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu SN do czasu powołania Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN". W czwartek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN jednogłośnie przyjęło uchwałę, która głosi, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP Pierwszym Prezesem SN do 30 kwietnia 2020 roku.

