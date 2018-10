Protest taksówkarzy, trasa nieznana. "Przejedziemy przez całą Warszawę"

Informacje

Taksówki w drodze do centrum (zdjęcie archiwalne) fot. Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

Na czwartek taksówkarze zaplanowali protest "przeciwko nielegalnym przewoźnikom i przeciwko braku stosownych działań służb".

Taksówkarze wyruszą o godzinie 12 sprzed Cmentarza Północnego i w kolumnie przejadą przez całą Warszawę, jednak nie podają szczegółowej trasy.

"Chcieliśmy w jak najmniejszym stopniu uprzykrzać życie warszawiakom, dlatego przejazd zaplanowaliśmy po porannym szczycie komunikacyjnym, a przed popołudniowym" - czytamy na stronie Związku Zawodowego Taksówkarzy "Warszawski Taksówkarz".

Żal do służb

Jak opisują dalej, planują pojechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, co "może powodować duże utrudnienia".

"Niezmiennie od lat protestujemy przeciwko nielegalnym przewoźnikom. Ludziom, którzy okradają nas każdego dnia. Ale także ludziom, którzy okradają WAS każdego dnia. Nie płacą podatków, nie płacą ZUS-u. Czyli nie płacą na drogi, służbę zdrowia, szkoły, przedszkola. A ze wszystkiego korzystają" - tłumaczą.

Ponadto - jak opisują - mają żal do służb za "bezczynność". Jak twierdzą, to właśnie one mają narzędzia do walki z "ogromną rzeszą przestępców gospodarczych, ale tego nie robią".

Zablokowali miasto

To nie pierwszy protest taksówkarzy w stolicy. W ubiegłym roku kierowcy taksówek akcję zorganizowali w godzinach szczytu i skutecznie zablokowali Warszawę.

Protesty zakończyły się wówczas krótko po godzinie 12. Wówczas kierowcy taksówek wyjechali w kilku grupach już po godzinie 7.

Najgorzej było na Pradze Południe, tam taksówkarze wystartowali z parkingu przy markecie Auchan i skutecznie zablokowali Ostrobramską oraz Trasę Łazienkowską. Inna kolumna ruszyła Trasą Siekierkowską, pozbawiając szans na szybki dojazd do miasta mieszkańców tej części miasta i tych dojeżdżających od strony Otwocka.

Tak wyglądał ubiegłoroczny protest:

kz//ec