Protest taksówkarzy na ulicach. Jadą przez centrum

O godzinie 12 taksówkarze zebrali się na parkingu przy Cmentarzu Północnym. Jak relacjonowała Małgorzata Telmińska, reporterka TVN24, samochodów jest kilkaset - również z Poznania i Łodzi.

Mają przejechać w kolumnie przez całą Warszawę. Nie podają szczegółowej trasy, ale jak ustaliliśmy nieoficjalnie, mają jechać w kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy.

Z kolei jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, taksówkarze mają przejechać ulicami: Wóycickiego, Wólczyńską, Żeromskiego, Słowackiego, Popiełuszki, Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Puławską i rozjadą się przy węźle z trasą S2.

Również w południe grupa warszawskich taksówkarzy zebrała się przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Al. Ujazdowskich. Tu protestowali i domagali się wprowadzenia odpowiednich i jednolitych regulacji na rynku zarobkowego przewozu osób. Trzymali transparenty z hasłami: "Tylko legalne taksówki!!!", "Dość bezprawia!".

Złożyli petycję do szefa resortu Zbigniewa Ziobry. "W imieniu taksówkarzy polskich wyrażamy sprzeciw wobec tolerowania świadczenia usług przewozowych osób bez wymaganych uprawnień, określonych przepisami prawa i ustawą o transporcie drogowym" – wskazano w petycji.

"Nęka kontrolami"

Przewodniczący ZZT "Warszawski Taksówkarz" Jarosław Iglikowski wyjaśnił PAP, że trasa pozostaje tajemnicą, bo "w czwartek od rana policja nęka taksówkarzy kontrolami i chce uniemożliwić lub utrudnić zgodny z prawem przejazd".



Wskazał, że "dowodzi tego kuriozalna odpowiedź policji na naszą prośbę o asystę i wykorzystanie drogi w sposób szczególny, mówiąca, że przejazd taksówkarzy w asyście policji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym". - Chcemy utrudnić nękanie taksówkarzy, dlatego nie podajemy trasy - podkreślił. Iglikowski zauważył też, że pierwsza zaplanowana trasa była zgłoszona i gdyby taksówkarze nie otrzymali odmowy od policji, to przejazd byłby krótszy i sprawniejszy. - Efekt jest taki, że tysiąc samochodów wyjedzie na ulice i wszystko będzie stało. Odpowiedzialność za to ponosi tylko i wyłącznie policja - zaznaczył.





W odniesieniu do tego rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak poinformował PAP, że "wniosek taksówkarzy dotyczył korzystania z drogi w sposób szczególny, a nie jedynie asysty policji".

Wskazał, że takie wykorzystanie drogi wiązałoby się z "wyłączeniem z ruchu nie tylko trasy ich przejazdu, ale również wstrzymaniem ruchu ulic poprzecznych, co niewątpliwie wpływałoby na dyskomfort jazdy pozostałych uczestników drogi. Marczak zwrócił uwagę, że organem wydającym zezwolenie na tego typu wydarzenia jest prezydent m.st. Warszawy, a policja jest jedynie organem wyrażającym opinię.



Rzecznik KSP podkreślił też, że nie ma nagonki ani nękania taksówkarzy. W jego ocenie "takie twierdzenie ma na celu nagłośnienie całej akcji i nie ma nic wspólnego z prawdą". - Jeżeli przejazd przez Warszawę będzie się odbywał zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to nie będzie żadnych podstaw do kontroli – wskazał.



Tomasz Demiańczuk z wydziału prasowego stołecznego ratusza poinformował PAP, że wniosek taksówkarzy o wykorzystanie drogi w sposób szczególny wpłynął i został zaopiniowany negatywnie w konsultacji z policją.

Żal do służb

Jak opisują dalej, planują pojechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, co "może powodować duże utrudnienia".

"Niezmiennie od lat protestujemy przeciwko nielegalnym przewoźnikom. Ludziom, którzy okradają nas każdego dnia. Ale także ludziom, którzy okradają WAS każdego dnia. Nie płacą podatków, nie płacą ZUS-u. Czyli nie płacą na drogi, służbę zdrowia, szkoły, przedszkola. A ze wszystkiego korzystają" - tłumaczą.

Ponadto - jak opisują - mają żal do służb za "bezczynność". Jak twierdzą, to właśnie one mają narzędzia do walki z "ogromną rzeszą przestępców gospodarczych, ale tego nie robią".

Zablokowali miasto

To nie pierwszy protest taksówkarzy w stolicy. W ubiegłym roku kierowcy taksówek akcję zorganizowali w godzinach szczytu i skutecznie zablokowali Warszawę.

Protesty zakończyły się wówczas krótko po godzinie 12. Wówczas kierowcy taksówek wyjechali w kilku grupach już po godzinie 7.

Najgorzej było na Pradze Południe, tam taksówkarze wystartowali z parkingu przy markecie Auchan i skutecznie zablokowali Ostrobramską oraz Trasę Łazienkowską. Inna kolumna ruszyła Trasą Siekierkowską, pozbawiając szans na szybki dojazd do miasta mieszkańców tej części miasta i tych dojeżdżających od strony Otwocka.

Tak wyglądał ubiegłoroczny protest:

