Poranny, niezapowiedziany protest rolników na placu Zawiszy. Wybuchały petardy, płonęły opony, na jezdnię rolnicy wyrzucili owoce, słomę i martwą świnię. Wszystkiemu przyglądali się zdezorientowani przechodnie. Protest spowodował duże utrudnienia komunikacyjne na Woli, Ochocie i w Śródmieściu.

Protest, który zaczął się przed ósmą rano, zorganizowali rolnicy z AGROunii. Niektórzy z nich mieli na sobie kamizelki tej organizacji, a na facebookowej stronie organizacji prowadzona była na żywo transmisja z protestu. Widać na niej, że w pierwszej fazie rolnicy rozrzucili owoce na całym placu i zablokowali ruch podpalonymi oponami. Mieli także głośniki, z których głośno puszczali muzykę.

W czasie demonstracji przez jakiś czas zablokowane były na placu miejski autobus i tramwaje.

O utrudnieniach informował Jarosław Florczak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Jest to protest kilkudziesięciu rolników. Pożar został już ugaszony przez strażaków - relacjonował. Dodał, że służby nie miały wcześniej zgłoszeń o planowaniu takiego wydarzenia. - Policjanci starają się ustalić tożsamość protestujących. Później będą wyciągane konsekwencje prawne - zapowiedział.

Na miejscu nadal występują utrudnienia w ruchu samochodowym. Tramwaje kursowały zmienionymi trasami przez około 40 minut. Właściwe trasy zostały przywrócone około 8.40.

Mogli uszkodzić infrastrukturę

Jak podał PAP, Magdalena Łań z biura prasowego stołecznego ratusza potwierdziła, że protest nie był zgłaszany miastu, został zorganizowany jako zgromadzenie spontaniczne.

Łań przekazała, że sprawdzane będzie teraz, czy protestujący nie uszkodzili infrastruktury miejskiej. Nie jest wykluczone, że ratusz będzie się domagał zwrotu kosztów na ewentualne naprawy spowodowane przez protestujących.

"Strajk w stylu francuskim"

Dwa tygodnie temu AGROunia na Facebooku zapowiadała "strajk w stylu francuskim".

Na jednym z udostępnionych nagrań z protestu pojawił się Michał Kołodziejczyk, założyciel AGROunii, znany z wcześniejszych akcji rolników. Lider na żywo relacjonował protest na placu Zawiszy.

- Pokazujemy, co to znaczy odcięcie od rynku, które nastąpiło w Polsce. Zdesperowani rolnicy robią to, co widać - w bardzo prosty, schematyczny sposób pokazują, do czego to prowadzi. Niestety, takie rzeczy będą działy się coraz częściej - ostrzegł.

