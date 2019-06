Informacje

Protest jastrzębskich górników przed Ministerstwem Energii TVN24



Górnicy z Jastrzębia od godziny 8 pikietują przed Ministerstwem Energii. Jak relacjonuje reporterka TVN24, w ten sposób wyrażają sprzeciw przeciw odwołaniu prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Przed 10 do demonstrujących wyszedł Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. Próbował coś powiedzieć, ale na słowa „wasze prace są jednymi z większych w Polsce” został wybuczany przez tłum.

Minister się nie poddawał i tłumaczył "wiadomo Wam jest, że rada nadzorcza straciła zaufanie do prezesa i ja też". Na to protestujący odpowiedzieli: "panie ministrze, g*wno prawda".



- Moim zadaniem jest to, żebyście byli bezpieczni, żebyście bezpiecznie funkcjonowali i żeby spółka nadal była w tak dobrej sytuacji jak jest. I to jest moje zadanie. Ja muszę tych rzeczy pilnować i jestem za nie odpowiedzialny - mówił.



Jeden z przedstawicieli górników zwrócił do Tchórzewskiego: - Czy my jesteśmy tacy groźni, że cztery osoby plus jedna kobieta chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z radą nadzorczą, to pan obstawił ten budynek policją, ochroną. Mając przepustki do biura, chcieliśmy wejść i porozmawiać z naszymi przedstawicielami z wyboru. Potraktowali nas jak przestępców, to pana inicjatywa!

Nie chcą odwołania prezesa

Na do minister odparł: - Ja panów zapraszam do siebie na rozmowę.- Za późno, Tchórzewski, dymisja! - skandował tłum w odpowiedzi.Znowu głos zabrał przedstawiciel protestujących: - To jest zrobione perfidnie. W sobotę była decyzja, niedziela dzień wolny, tylko poniedziałek został nam na organizację, żeby tu być. Tak zrobili, żebyśmy nie mogli się zorganizować, ale daliśmy radę. Nie będzie pan straszył siłami porządkowymi. Nie baliśmy się za Platformy, nie będziemy się bali teraz!

Jeszcze kilkadziesiąt minut przez rozpoczęciem protestu na Wspólnej było około stu górników, choć zapowiadana jest liczba pięciokrotnie wyższa.

- Górnicy na wczoraj byli umówieni z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Ale minister te rozmowy niespodziewanie odwołał. Co więcej, na dzisiaj zwołane zostało posiedzenie rady nadzorczej spółki. Według górników to dowód na to, że minister nie dotrzymuje obietnic, bo takie spotkania miały się odbywać co kwartał. Do nieporozumień dochodziło już wcześniej - relacjonuje reporterka TVN24 Ewa Paluszkiewicz.

"Sprzeciwiał się planom resortu"

I dodaje, że górnikom przede wszystkim chodzi o próby zwolnienia obecnego prezesa spółki Daniela Ozona. - Jesienią próbowano go dwukrotnie odwołać. Po raz trzeci, gdy miało mieć to miejsce w styczniu, górnicy również tutaj protestowali. Skutecznie. Prezes nadal pełni swoją funkcję, ale zdaniem górników we wtorek ma dojść do ponownej próby odwołania prezesa - wyjaśnia.

Wiceprezesi zostali zwolnieni na początku tego roku. - Górnicy twierdzą, że prezes Ozon sprzeciwia się planom resortu na to, by finansować takie inwestycje, które nie są bezpośrednio związane z JSW. I jako przykład podają, że prezes Ozon miał nie wyrazić zgody na to, by spółka przeznaczyła półtora miliarda złotych na budowę nowego bloku energetycznego w elektrowni Ostrołęka, ale wcześniej też prezes miał się sprzeciwić kupnie koksowni Wiktoria oraz pakietu akcji Polimexu-Mostostal - informuje reporterka.

Według informacji, które przekazali związkowcy, o godzinie 8 ma się rozpocząć spotkanie członków rady nadzorczej. - Górnicy protestują także przeciwko niedawnej zmianie regulaminu rady nadzorczej, która pozwala na to, by to przewodnicząca miała decydujący głos, a reszta osób była zmarginalizowana - tłumaczy Paluszkiewicz.



mp/n