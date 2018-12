Prokuratura: przemycili co najmniej stu Wietnamczyków

Informacje

Siedem osób zamieszanych w przemyt ludzi zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Według śledczych wietnamsko-polska grupa nielegalnie przewoziła obywateli Wietnamu ze wschodu na zachód Europy.

Do zatrzymań doszło we wtorek w jednej z podwarszawskich miejscowości. Polecenie wydał prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Gangiem przemytników kierował obywatel Wietnamu. Śledczy ustalili, że grupa od maja 2016 roku do sierpnia 2017 roku przemyciła co najmniej stu Wietnamczyków. Obcokrajowcy przerzucani byli z Wietnamu przez Rosję, Białoruś, Łotwę, Litwę i Ukrainę do Polski, m.in. do Warszawy i Kalisza, a następnie wywożeni do Niemiec, Francji oraz Belgii.

Pięciu aresztowanych

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, udziału w tej grupie oraz organizowania przemytu ludzi przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu.

Pięciu zatrzymanych tymczasowo aresztowano. Pozostałych dwóch podejrzanych zostało objętych dozorem, mają także zakaz opuszczania kraju i musieli wpłacić po 30 tysięcy kaucji. Grozi im do 12 lat więzienia.

