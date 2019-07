Informacje

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wyjaśnia sprawę fot. TVN 24



Prokuratura postawiła zarzuty 53-letniemu mężczyźnie, który miał zabić i obedrzeć ze skóry swojego psa – suczkę Perełkę. Mężczyzna jest dobrze znany śledczym: w 2005 roku zamordował swojego ojca i babcię. Do więzienia jednak nie poszedł, bo uznano, że jest niepoczytalny.

- 25 lipca Zbigniew P. usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad suczką – informuje Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Skóra na ogrodzeniu

Do zdarzenia doszło we wtorek. Sąsiedzi mężczyzny zauważyli, że na ogrodzeniu wisi skóra. Wezwali policję. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, 53-latek był w domu. Wyszedł na podwórko.

- To skóra królika - odparł. A kiedy policjanci zapytali "gdzie jest pies", opowiedział: "gdzieś tu lata". Ale mu nie uwierzyli. Przeskoczyli przez bramę i weszli do mieszkania mężczyzny.

- Na ciele i ubraniu 53-latka znajdowały się liczne ślady krwi. W trakcie oględzin, w których uczestniczył powiatowy lekarz weterynarii, ujawniono szczątki zwierzęcia w kuchni. Ujawnione ślady oraz dowody wskazywały, że Zbigniew P. zjadł fragmenty ciała zwierzęcia, a jego oskórowanie mogło nastąpić, gdy pies jeszcze żył - informuje Marcin Saduś.

Mężczyzna został zatrzymany, nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzuty. Teraz prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Grozi mu pięć lat więzienia.

Ma na koncie morderstwo

Jak podaje prokuratura, w 2001 roku mężczyzna zabił swojego ojca oraz babcię. Nie trafił jednak do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego i skierowali do szpitala psychiatrycznego, z którego, decyzją sądu, wyszedł po pięciu latach.

- Z kolei w 2008 roku Prokuratura Rejonowa w Legionowie skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, w którym zarzucono mu zabicie psa poprzez uderzenie siekierą w głowę w warunkach znacznie ograniczonej poczytalności – mówi Saduś i zastrzega, że nie ma informacji, jak skończyło się to postępowanie.

"Zagrożenie dla otoczenia"

Ale na tym lista przestępstw, które służby zarzucają 53-latkowi się nie kończy.

- Aktualnie przed sądem prowadzone jest inne postępowanie przeciwko Zbigniewowi P., któremu prokurator zarzucił popełnienie przestępstw znieważania i bezprawnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy publicznych, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia - wylicza prokurator i zaznacza, że w ramach tych postępowań biegli wydali opinię "o poważnych zaburzeniach psychicznych podejrzanego oraz świadczące, iż wyżej wymieniony stanowi zagrożenie dla otoczenia".

Informowaliśmy również o próbie utopienia psa przez matkę i jej córkę:

Zarzuty dla dwóch kobiet Zarzuty dla dwóch kobiet TVN24

Psa uratowała specerowiczka Psa uratowała specerowiczka Fundaacja Animal Rescue Polska/Komenda Stołeczna Policji

Zarzuty dla dwóch kobiet TVN24

kz/ec/b