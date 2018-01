Prokuratura po przesłuchaniu 14-latki: zdarzenie pozostawiło w niej traumę

Informacje

Sąd i prokuratura przesłuchali 14-letnią dziewczynkę pochodzenia tureckiego, która na początku stycznia została napadnięta na Ochocie. "Opisała wygląd i zachowanie napastnika" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Dziewczynka ma być przesłuchana jeszcze raz.



Przesłuchanie nastolatki odbyło się w dwóch terminach: 10 i 18 stycznia. Jak napisał w oświadczeniu Łapczyński, dziewczynka była przesłuchana przez sąd, przy udziale prokuratora i w obecności psychologa.

Będzie jeszcze jeden termin

Opisała wygląd i zachowanie napastnika

"Zakończyła się zasadnicza część przesłuchania, polegająca na złożeniu przez pokrzywdzoną relacji na temat przebiegu zdarzenia. Wyznaczono kolejny termin przesłuchania, na których okazywane będą pokrzywdzonej materiały poglądowe z akt sprawy" - podał prokurator Łapczyński.Śledczy chcą sprawdzić, czy wskazane materiały (na przykład nagrania monitoringu) mogą mieć związek ze zdarzeniem.Rzecznik prokuratury przyznał też, że 14-latka złożyła zeznania, "co do zasady zgodne" z relacją przedstawioną wcześniej przez jej ojca, który po całym zdarzeniu złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa."Z relacji pokrzywdzonej, poza samym opisem przebiegu zdarzenia, wynika, że zdarzenie pozostawiło w niej dużą traumę. Stara się o tym nie myśleć i zapomnieć o tym, co się stało" - czytamy w informacji Łapczyńskiego.

W czasie przesłuchania dziewczyna opisała wygląd napastnika i sposób jego zachowania. Jednak z uwagi na dobro poszkodowanej, prokuratura nie chce ujawniać szczegółów zeznań.



"Trwają intensywne czynność mające na celu ustalenie sprawcy przestępstwa. Pod tym kątem analizowane są nagrania z zabezpieczonego monitoringu" - podsumowuje Łapczyński.



Do ataku na 14-letnią dziewczynkę doszło na ulicy Słupeckiej na Ochocie. Zdarzenie odbiło się głośnym echem. Do sprawy odniósł się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister (wtedy jeszcze spraw wewnętrznych i administracji, dziś - obrony narodowej) Mariusz Błaszczak. Oświadczyli, że takie sytuacje są niedopuszczalne, a sprawa powinna być potraktowana priorytetowo i szybko wyjaśniona.



Głos w sprawie ataku zabrali też radni dzielnicy Ochota, którzy w przyjętym jednogłośnie stanowisku potępili zdarzenie. "Zero tolerancji dla rasizmu, uprzedzeń i dyskryminacji w każdej postaci" - napisali.

