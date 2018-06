Prokuratura bada okoliczności śmierci Brylewskiego. Został pobity w styczniu

Informacje

Stołeczna prokuratura bada okoliczności śmierci Roberta Brylewskiego. Wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł w wieku 57 lat. Według śledczych, jego śmierć mogła być konsekwencją pobicia, do którego doszło w styczniu tego roku.

Robert Brylewski został zaatakowany w nocy z 27 na 28 stycznia bieżącego roku na Targowej. - Stwierdzono szereg obrażeń, w wyniku których mężczyzna trafił do szpitala. Podejrzany, 41-letni Tomasz J., został zatrzymany i do dnia dzisiejszego stosowany jest wobec niego areszt. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą od trzech do 15 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się i złożył wyjaśnienia, o których treści na razie nie mogę się wypowiadać - powiedział szef Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ Artur Oniszczuk.

Prokuratura zleci sekcję zwłok

Brylewski miał m.in. uszkodzoną czaszkę, w związku z czym od stycznia do maja kilkakrotnie był hospitalizowany. Zmarł w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy Szaserów. Był w śpiączce.

- Zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że śmierć pokrzywdzonego była następstwem urazów spowodowanych przez Tomasza J. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Po uzyskaniu opinii biegłego zostanie podjęta decyzja o ewentualnej modyfikacji zarzutu przedstawionego Tomaszowi J. - informuje Oniszczuk i dodaje, że sprawca był wcześniej karany za czynną napaść na funkcjonariusza policji.

Według nieoficjalnych informacji tvnwarszawa.pl w tle przestępstwa jest transakcja mieszkaniowa. Osoba bliska Brylewskiemu kupiła mieszkanie od członka rodziny Tomasza J. Prokuratura nie bierze jednak tego pod uwagę jako ewentualny motyw przestępstwa, bo motyw, według śledczych, pozostaje nieznany. Obecnie trwa obserwacja sądowo-psychiatryczna podejrzanego.

Ze względu na stan zdrowia Roberta Brylewskiego, nie udało się go przesłuchać.

O śmierci Brylewskiego na facebookowym profilu zespołu Kryzys poinformowali jego bliscy. "Z wielkim żalem powiadamiamy, że dziś rano, po kilkutygodniowej śpiączce, spowodowanej ciężkim urazem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, przyjaciel, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina".

Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów

Urodzony w 1961 roku Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Od lat 70. współtworzył lub brał udział w kilkunastu projektach muzycznych, z którymi wydał łącznie kilkadziesiąt płyt. Bliski był mu nie tylko punk rock, ale także reggae i muzyka elektroniczna.

W 1978 roku Brylewski współtworzył zespół The Boors, który rok później, po zmianach w składzie, zmienił nazwę na Kryzys. Grupa zakończyła działalność w 1981 roku. Następnie Brylewski, wraz z liderem zespołu Tilt Tomaszem Lipińskim, założył Brygadę Kryzys. W 1982 artyści wydali płytę "Brygada Kryzys", uznaną za pierwszy w Polsce album punkowy, a później - za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki rockowej.

W tym samym roku Brygada Kryzys zakończyła działalność, a Brylewski powołał do życia swój kolejny projekt - Izrael, który był pierwszym polskim zespołem grającym reggae. Grupa nagrała osiem płyt, w tym "Biada, biada, biada", "Nabij faję" i "Duchowa rewolucja".

W latach 1985-1993 Robert Brylewski grał również w rockowym zespole Armia, z którym wydał cztery albumy: "Armia", "Legenda", "Czas i byt", a także koncertowy "Exodus".

W 1991 roku reaktywował Brygadę Kryzys; nagrał m.in. płytę zatytułowaną "Cosmopolis". Dwa lata później grupa znów zakończyła działalność.

W latach 90. muzyk uczestniczył w takich projektach jak: Max i Kelner, Falarek Band, The Users, Dyliżans i Poganie. Nagrał też dwie solowe płyty z muzyką elektroniczną - "Warsaw Beat" i "Warsaw Beat II".

W 2003 roku po raz trzeci reaktywowano Brygadę Kryzys, trzy lata później - Izrael. W 2008 roku działalność wznowił Kryzys, czego owocem było wydawnictwo zatytułowane "Kryzys komunizmu".

W wyborach samorządowych 2010 roku startował do Rady Warszawy z listy komitetu Gamonie i Krasnoludki. Zdobył 601 głosów - blisko 50 proc. głosów oddanych na jego listę w okręgu wyborczym. Do stołecznej rady się jednak nie dostał.

