Kilka miesięcy później, niż zakładano, gotowy będzie projekt kładki pieszo-rowerowej, która połączy prawy i lewy brzeg Wisły. Drogowcy tłumaczą, że sprawę skomplikowała zmiana Prawa Wodnego.

Rok temu ratusz podpisał umowę na projekt kładki. Urzędnicy zapowiedzieli, że ma być gotowy do marca 2019. Terminu nie uda się jednak dotrzymać.

"W trakcie uzgodnień"

"Wykonawca jest w trakcie uzgodnień co do projektu budowlanego. Mamy decyzję środowiskową oraz większość niezbędnych uzgodnień. Zakończenie projektu nastąpi około lipca. Ze względu na zmianę Ustawy Prawo Wodne, wykonawca potrzebuje jeszcze dodatkowe trzy miesiące na dokończenie projektu" – napisała w mailu do naszej redakcji Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich, który nadzoruje inwestycję.

Jak tłumaczy, przed zmianą prawa miasto przekazywało wykonawcy umowę (promesę) na użyczenia terenu na cele projektowe.

"Po zmianie ustawy Prawo Wodne nie ma już możliwości podpisania promesy, którą wykonawca może posługiwać się w celu równoległego załatwiania formalności. W pierwszej kolejności musi być podpisana umowa użyczenia poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. I dopiero później wykonawca może uzyskać zgodę konserwatora zabytków" – wyjaśnia rzeczniczka.

Wcześniej można było uzyskiwać równolegle pozwolenie u konserwatora i pozwolenie wodno-prawne - właśnie dzięki promesie. Gałecka zaznacza, że po zmianie ustawy cały proces uzyskiwania zezwoleń i decyzji się wydłuża.

Oryginalny projekt

Rok temu drogowcy zapowiadali, że kładka ma być gotowa w 2021 roku. Nadal podtrzymują ten termin. "Tak jak zapowiadaliśmy, chcielibyśmy w tym roku (najprawdopodobniej jesienią) ogłosić postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac, tak, aby prace mogły zostać realnie zakończone w 2021 roku" – podkreśla Gałecka.

Nowy most powstanie na wysokości Karowej i Okrzei i połączy bulwary wiślane z modernizowanymi terenami na prawym brzegu Wisły. Dzięki temu zostanie utworzony spacerowy ciąg pomiędzy Ząbkowską a Krakowskim Przedmieściem. Połączenie mostu z istniejącymi i planowanymi ścieżkami rowerowymi po obu stronach rzeki pozwoli, jak przekonują urzędnicy, na połączenie Pragi i Targówka z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą.

Projekt architektoniczny mostu pieszo-rowerowego został wybrany w międzynarodowym konkursie, ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygniętym we wrześniu zeszłego roku. Zgłoszono 40 prac, z czego sześć z zagranicy.

Pierwszą nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała spółka Schuessler-Plan Inżynierzy. Ich koncepcję nagrodzono za wysoką jakość architektury oraz elegancką formę, wpisującą się w pejzaż tej części miasta.

