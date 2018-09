Projekt 19. dzielnicy Jakiego. "Jest gotowy". Ale sztab nie chce go pokazać

Informacje

Projekt ustawy dotyczący utworzenia 19. dzielnicy Warszawy wciąż nie został ujawniony. Choć Patryk Jaki wymachiwał nim prezentując wizualizację terenów nad Wisłą, dokument wciąż okrywa tajemnica. Jednocześnie kandydat na prezydenta stolicy zapewnia, że pomysł wzbudza "coraz większe zainteresowanie, również na świecie". Na dowód zaprosił gościa z Dubaju.

Projekt widmo?

- Mam w ręku ustawę. Projekt ustawy, który tworzy nową, 19. dzielnicę Warszawy, dzielnicę Przyszłość - oznajmił Patryk Jaki na swojejPokazał plik kartek, a na ekranie wiszącym za jego plecami ukazała się część pierwszej strony rzeczonego projektu.

Już dzień po konwencji - w poniedziałek 10 września - zwróciliśmy się do rzecznika sztabu wyborczego z prośbą o wysłanie projektu. Chcieliśmy zapoznać się z dokumentem, a nie tylko z wizualizacjami i opowieściami snutymi przez kandydata i jego zaplecze. Chcieliśmy też porównać zapisy nowego prawa z obecną ustawą warszawską i sprawdzić, czy poza dodaniem nowej dzielnicy coś jeszcze w ustroju stolicy się zmieni.

Otrzymaliśmy wówczas krótką informację od rzecznika sztabu Jacka Ozdoby, że projekt zostanie wysłany. Nie został. Podobne prośby kierowaliśmy we wtorek, w środę i w kolejnych dniach. Zresztą nie tylko my. Projekt (a raczej jego brak) wzbudził dyskusję na Twitterze. Rzecznika sztabu Jacka Ozdobę pytali o to publicznie także inni dziennikarze.



Od konwencji dotyczącej 19. dzielnicy minęły ponad dwa tygodnie, a pokazywany projekt ustawy wciąż jest tajemnicą. Czy w ogóle istnieje? Sztab Jakiego, zapewnia, że tak. - Projekt jest, był gotowy na konwencji, ale myśmy go nie opublikowali. Bo byłaby dyskusja, czy jego zapisy są wystarczające - powiedział nam w poniedziałek Ozdoba. Na pytanie, kiedy będzie pokazany, odparł krótko: - Porozmawiam na ten temat w sztabie.

Gość z Dubaju

Również w poniedziałek Patryk Jaki zorganizował konferencję z dyrektorem biznesowym hubu technologicznego Dubai Internet City - Faisalem Hammoudem.

Dubai Internet City to park technologiczny i specjalna strefa ekonomiczna, w której swoje biura ma ponad 1600 globalnych firm (na przykład: Facebook, Google czy Samsung). Znajduje się około 25 kilometrów od centrum Dubaju, działa od 18 lat.

Wspólna konferencja Jakiego z Hammoudem odbyła się w Hotelu Sofitel Victoria. Kandydat prawicy przekonywał, że zagraniczny gość przyjechał do Warszawy, bo "jest zainteresowany projektem dzielnicy Przyszłość".

- Zainteresowanie tym projektem jest coraz większe również na świecie. Dzielnica Przyszłość to przyszłość Warszawy. Jestem silnie przekonany, że to jest coś, co sprawi, że w przyszłości gospodarka naszego miasta będzie rozpędzona i będzie jedną z najsilniejszych w Europie - zapewniał Jaki.

Sam Hammoud krótko przyznał, że projekt Jakiego jest "interesujący i ambitny". Powiedział, że jego organizacja chętnie wspiera inicjatywy smart city i cieszy się, że miał możliwość porozmawiania o ewentualnej współpracy.

Kiedy dziennikarze dopytywali o konkretne wnioski ze spotkania (na przykład zapowiedź inwestycji), Jaki odpowiedział, że "jest przekonany, że takie będą". - Pan dyrektor powiedział, że to największy projekt tego typu, jaki widział w Europie. Jestem przekonany, że jeżeli powstanie, to będą inwestorzy, z czego się bardzo cieszę - mówił polityk.

19. dzielnica - Przyszłość

Dzielnica Przyszłość - zgodnie z założeniami zaprezentowanymi na konwencji - miałaby powstać wzdłuż Wisły - po obu jej brzegach, na całej długości stolicy. Jej główny cel to stworzenie miejsca do rozwoju biznesu i innowacji. Jaki zapowiadał, że chciałby ściągać do niej inwestorów, których miałby zachęcać między innymi daleko idącymi ulgami podatkowymi.

