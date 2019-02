Informacje

Rafał Trzaskowski w żłobku przy Spartańskiej fot. Urząd Miasta

Miejski program "Warszawa dla najmłodszych" jest kompletny i gotowy do wdrażania - ogłosił w środę prezydent Rafał Trzaskowski. Jego filarami są darmowe żłobki, dofinansowanie szczepień dla maluchów i ciężarnych kobiet oraz pakiety związane z bezpiecznym macierzyństwem.

Program jest efektem jednej z pierwszych wyborczych obietnic Trzaskowskiego, którą ogłosił jeszcze w czasie prekampanii wyborczej i wielokrotnie później powtarzał. W środę prezydent sprecyzował część założeń programu i oznajmił, że jest on gotowy do wdrożenia.

"Absolutna rewolucja"

Prezydent przypomniał, że od września 2019 roku wszystkie miejsca w publicznych żłobkach i punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Dodał też, że w tym roku powstanie tysiąc dodatkowych miejsc. Ratusz zamierza też wykupić około czterech tysięcy miejsc w standardzie miejskim w żłobkach prywatnych. Za nie rodzice również nie zapłacą. W kolejnych latach liczba takich miejsc ma być sukcesywnie zwiększana.

- W przeciągu pięciu lat kadencji chcemy dokonać tu absolutnej rewolucji. Chcemy, żeby tak zwane użłobkowienie czyli liczba dzieci, które korzystają ze żłobków była w Warszawie jak największa. Celujemy w standard jaki oferują najbardziej zaawansowane państwa w Europie, państwa skandynawskie -zapowiedział Trzaskowski. Jak podaje ratusz, w najbardziej użłobkowionych krajach 2/3 rodziców decyduje się na posłanie dziecka do żłobka. W stolicy odsetek ten wynosi 40 procent.

Obecnie w Warszawie jest 65 żłobków publicznych, 12 mini żłobków i 27 punktów dziennej opieki. W tym roku na ich utrzymanie ratusz wyda ponad 207 milionów złotych. Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy, radni przyjęli poprawkę do budżetu, przyznając dodatkowe 36 milionów złotych na zapewnienie darmowych żłobków od września tego roku.

Jak czytamy w komunikacie ratusza, w ciągu pięciu lat liczba miejsc w żłobkach publicznych i prywatnych ma zostać zwiększona z około 16 tysięcy do 27. Żeby do tego doprowadzić muszą powstać kolejne placówki. Prezydent obiecuje, że do końca kadencji do użytku oddanych zostanie 36 nowych publicznych żłobków. Koszt ich budowy ma wynieść 306 milionów złotych.

Dodatkowo miasto chce wspomóc przedsiębiorców, którzy otwierają prywatne placówki. - Będziemy prowadzili program zachęt dla przedsiębiorców, by mogli inwestować i budować żłobki. Będziemy również zmieniali zasady najmu lokali, by łatwiej było podejmować to wyzwanie - zapowiedział Trzaskowski.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta na utrzymanie i rozwój żłobków zarezerwowano blisko 1,6 miliarda złotych.

Darmowe szczepienia

Kolejnym elementem programu jest pakiet "Zdrowe dziecko". Obejmie on dofinansowanie dwóch typów szczepień.

Pierwsze z nich to szczepionka skojarzona „6w1”. Jej celem jest ochrona dziecka przed błonicą, tężcem, krztuścem, zakażeniami wywoływanymi przez Haemophilus influenzae typu B, polio oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Jak wskazuje ratusz, zaleta szczepionek wieloskładnikowych jest to, że zmniejszają one liczbę wizyt w przychodni i wkłuć (z 17 do 8) koniecznych do przyjęcia wszystkich dawek szczepionek obowiązkowych.

Programem profilaktycznym objęte zostaną dzieci w pierwszym roku życia. Szczepienia mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Ratusz wybierze w drodze konkursu ofert przychodnie, w których będą one realizowane.

W tym roku miasto przeznaczy na ten cel ponad cztery miliony złotych. W całej kadencji w budżecie zarezerwowano na ten cel około 49 milionów.

Drugą szczepionka, którą dofinansuje ratusz jest ta przeciwko grypie. W ramach programu bezpłatnie będą z nich mogły skorzystać kobiety w ciąży i dzieci w wieku przedszkolnym (od roku do pięciu lat).

Szczepienia rozpoczną się we wrześniu 2019 roku. Zrealizują je przychodnie wybrane przez ratusz poprzez konkurs ofert.

Koszt tego programu szczepień szacowany jest na ponad milion złotych. Utrzymanie go przez najbliższe pięć lat ma w sumie kosztować około sześciu milionów.

Wsparcie dla przyszłych rodziców

Ostatnim filarem programu wspierania rodzin jest "bezpieczne macierzyństwo". Mieszkanki Warszawy będą mogły skorzystać między innymi z bezpłatnych zajęć w miejskich szkołach rodzenia. Rocznie korzysta z nich około 10 tysięcy par. "Oznacza to, że połowa porodów w Warszawie poprzedzonych jest udziałem rodziców w programie" - chwalą się urzędnicy.

W stolicy funkcjonują 63 bezpłatne szkoły rodzenia. Dofinansowanie zajęć ma w tym roku kosztować 4,5 miliona złotych. Urzędnicy zastrzegają, że obecna edycja programu kończy się w grudniu tego roku. Nowa wystartuje na początku przyszłego 2020 r.

Miasto zamierza nadal dofinansowywać zabiegi zapłodnienia in-vitro. W tym roku przeznaczy na ten cel ponad 10 milionów złotych. O dopłatę mogą starać się pary, które mieszkają w stolicy od ponad dwóch lat, a wiek kobiety nie wykracza poza przedział 25-40 lat. Program realizowany jest w sześciu specjalistycznych klinikach, które zostały wybrane w miejskim konkursie. Do końca obecnej kadencji zarezerwowano na ten cel blisko 55 milionów złotych.

W tegorocznym budżecie Warszawy przewidziane zostały też środki na utrzymanie wysokich standardów w szpitalach pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych. Jak zapowiada ratusz, w 2019 r. zostaną one przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Urzędnicy przypominają też, że dotychczas rozbudowane zostały trzy szpitale ginekologiczno-położnicze (Szpital Inflancka, Szpital Św. Rodziny i Centrum Medyczne Żelazna) i Warszawski Szpital dla Dzieci. Dodatkowo Oddział Patologii Noworodka i Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim oraz Oddział Neonatologiczny w Szpitalu Praskim przeszły modernizację.

Zebraliśmy niektóre z dotychczasowych wypowiedzi prezydenta o darmowych żłobkach:

kk