Droga Krzyżowa (zdjęcie archiwalne) fot. TVN24

Jak informuje ratusz, w piątek obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza. Wszystko z powodu planowanej Centralnej Drogi Krzyżowej, która wyjdzie z kościoła akademickiego świętej Anny przy Krakowskim Przedmieściu. Uroczystość rozpocznie się o 20 i potrwa dwie godziny.

Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście

Jej uczestnicy przejdą spod kościoła ulicami:

W związku z tym, na objazdy skierowane zostaną autobusy kursujące Krakowskim Przedmieściem. Zmiany dotyczyć będą linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

Utrudnień w piątek należy spodziewać się też w Ursusie. W tej dzielnicy również przejdzie Droga Krzyżowa. Ta wyruszy z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Piastowskiej. Jej trasę zaplanowano ulicami: Regulska – Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego – Kompanii AK "Kordian".

Autobusy kursujące ulicą Regulską zostaną skierowane na objazdy. Trasę zmienią autobusy linii 178, 191, 207.

Poranne procesje



Zmian w komunikacji należy spodziewać się także w niedzielę rano. Tym razem, utrudnienia będą w kilku dzielnicach.

Na Mokotowie może zostać zablokowany przejazd ulicami - Niepodległości, Domaniewską i Abramowskiego, dlatego autobusy linii 174 zostaną skierowane na trasę objazdową. W śródmieściu należy spodziewać się utrudnień w okolicy placu Zbawiciela i zmiany tras kursowania tramwajów linii 4, 10, 15 i 35.

Na Targówku - objazdami pojadą tramwaje linii 23 i autobusy 135, 114, 176 i 204. Z kolei w Ursusie przez godzinę objazdami pojadą linie 129, 177, 187, 517 i ZW.

Spacer po Krakowskim Przedmieściu

Wielka Sobota będzie pierwszym dniem, w którym w 2018 roku, będzie obowiązywał zakaz ruchu po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. Jak zapowiada ratusz, zakaz będzie obowiązywał co weekend od 31 marca, do połowy października.

Deptak będzie dostępny w każdą sobotę, niedzielę i święta oraz 2 i 4 maja, 1 czerwca, 16 i 17 sierpnia

"Zamknięty odcinek ulic oznakowany zostanie jako strefa zamieszkania i dopuszczony na nim będzie wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia do Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz ruch nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania a także rowerów" - informuje ratusz.

Jak co roku, pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Z kolei na ulicy Wierzbowej i Moliera będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Otwarcie deptaka oznacza zmiany w kursowaniu autobusów w soboty i niedziele. Zmiany obejmą linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

