39-latek, w procesie którego zeznawała kobieta jest oskarżony między innymi o zorganizowanie ucieczki z policyjnego konwoju i napaść na funkcjonariuszy z bronią w szpitalu przy ul. Banacha. W środę w sądzie rejonowym odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie.

"Był to paraliżujący strach"

Był siedmiokrotnie karany

Zanim zaczęła składać zeznania zawnioskowała, by podczas jej wypowiedzi na sali rozpraw nie było oskarżonych. Sędzia Monika Makowska-Krałka przychyliła się do jej wniosku.- Mężczyźni byli w bliskiej odległości. Poruszali się bardzo szybko. Zauważyłam, że jeden z nich trzyma przedmiot przypominający broń – zeznała podczas środowej rozprawy świadek.Dodała, że nie słyszała strzałów, ale wygląd tej broni przykuł jej uwagę, ponieważ to nie był typowy pistolet, ale przypominający broń z czasów "II wojny światowej".Świadek powiedziała, że ze strachu schowała się za zaparkowanym samochodem. - Dla mnie był to paraliżujący strach. Bałam się, że ktoś tam może być, że obserwuje zajście. Bałam się, że jestem śledzona – zeznała w sądzie kobieta.- Mężczyźni wsiedli do taksówki, która ruszyła z piskiem opon – kontynuowała. Podkreśliła, że przez dłuższą chwilę była sama na ulicy, a potem zobaczyła dwóch policjantów - jednego starszego, drugiego młodszego. - Podbiegłam do nich (...) Ci policjanci byli roztrzęsieni. Jeden z nich był w szoku i co chwilę powtarzał, że "góra go zabije" - mówiła świadek.Zeznająca w sądzie kobieta stwierdziła też, że usłyszała, jak jeden z funkcjonariuszy powiedział, że "gdyby nie odskoczył, to nie byłoby z niego co zbierać".

"Zaczął się uskarżać na ból"

Proces Piotra R. ruszył we wrześniu 2018 roku. Dotyczy on wydarzeń z 2017 roku. R. odsiadywał wówczas wyrok, który miał się skończyć w 2029 roku. Mężczyzna był wcześniej siedmiokrotnie karany, między innymi za oszustwa. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczyło się kolejne postępowanie, w którym usłyszał 80 zarzutów i groziło mu nawet 12 lat więzienia.W pomieszczeniu dla zatrzymanych w Sądzie Okręgowym Piotr R. poznał wtedy Rafała M.. R. miał mu przekazać numer telefonu do swojego adwokata. Gdy w styczniu 2017 roku M. opuścił areszt, skontaktował się z mecenasem i przekazał swój aktualny numer telefonu, żeby Piotr R. mógł do niego dzwonić z aresztu śledczego.Szczegóły ucieczki mieli omawiać za pośrednictwem Katarzyny B., konkubiny Piotra R., która miała przekazywać parterowi listy z instrukcjami podczas rozpraw w sądzie. Według prokuratury Katarzyna B. miała także za pośrednictwem adwokata i aplikanta przekazywać instrukcje do aresztu, w którym przebywał R. Podczas widzeń adwokackich Piotr R. miał się zapoznawać z treścią listów i do razu na nie odpowiadać.

Wspólnicy R. mieli mu także w korespondencji przemycić lek rozszerzający źrenice i kartę SIM do smartwatcha, za którego pośrednictwem kilka razy komunikował się z Rafałem M. i Katarzyną B. Kobieta miała też dwa dni przed planowaną ucieczką przekazać M. 3 tys. zł zaliczki za pomoc, pistolet parabellum, 58 nabojów i list z instrukcjami.





"Wycelował w głowę policjanta"

26 maja 2017 roku Piotr R. został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ przy ulicy Wiślickiej. "W czasie tego przesłuchania zarządzono przerwę, bo Piotr R. chciał skorzystać z toalety. W tym czasie zadzwonił z telefonu w zegarku do Rafała M., zakroplił sobie do oka lek rozszerzający źrenice, a po powrocie z toalety zaczął się uskarżać na ból i problemy z widzeniem" - opisywał prokurator Łapczyński.Obrońca R. mecenas Daniel G. wezwał pogotowie, które zawiozło oskarżonego na badania do Szpitala Klinicznego w Warszawie. Mężczyzna był pilnowany przez dwóch policjantów. Nie był skuty kajdankami, bo z powodu rzekomej kontuzji poruszał się o kulach. W szpitalu przebywali około sześciu godzin, w tym czasie Piotr R. kilkanaście razy udawał się do toalety i stamtąd - jak wykazał rejestr połączeń - dzwonił do wspólnika.

Po serii badań lekarze nie znaleźli powodów do hospitalizacji. Gdy jeden z funkcjonariuszy poszedł po radiowóz, do Piotra R. podbiegł Rafał M. i podał mu broń. R. wycelował w głowę będącego przy nim policjanta, krzycząc, że to akcja "polskiego podziemia" i że go "odpali". R. i M. uciekli sprzed szpitala taksówką, którą kierował Andrzej P.



Przesiedli się następnie do innej taksówki i pojechali do Poznania, gdzie byli kilka dni. Później Piotr R. pojechał do Gdańska, gdzie pod fałszywym nazwiskiem zamieszkał w hotelu. Tam został zatrzymany. Był uzbrojony.



Piotr R. oraz Rafał M. przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśniania. Obydwaj są w aresztach. Katarzyna B. w toku śledztwa zaprzeczyła, by brała udział w przygotowaniu ucieczki R. Do winy nie przyznał się także taksówkarz. Andrzej P. twierdzi, że musiał przewieźć oskarżonych, bo Piotr R. celował do niego z pistoletu.



Kolejny termin rozprawy zaplanowano na 4 września.

PAP/em/ran