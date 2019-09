Informacje

- Dziś w godzinach popołudniowych rozpoczną się próby ciśnieniowe rurociągu zastępczego - powiedział w sobotę rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Sergiusz Kieruzel.

- Pracujemy nad zespoleniem systemu pomp, kolektorów i rurociągu - opisał Sergiusz Kieruzel. Dodał, że prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Obie nitki rurociągu mają rozpocząć działanie najpóźniej w niedzielę.

Awaria i "szereg zdarzeń"

Jak informował w piątek szef KPRM Michał Dworczyk początkowo planowano, że pierwsza nitka rurociągu rozpocznie pracę jeszcze w piątek w godzinach popołudniowych. W sobotę zaś miała ruszyć druga nitka, "ale warunki techniczne i opinia inżynierów skłoniły nas do zmiany harmonogramu prac" - tłumaczył.

- Ponadto wydarzył się szereg nieoczekiwanych zdarzeń - wydłużyła się budowa czerpni, z której będą pobierane te nieczystości, aby trafić do awaryjnego rurociągu. Ponadto okazało się, że w nocy musieliśmy przerwać pracę ze względów bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo z naszego punktu widzenia jest tutaj najistotniejsze - podkreślał Dworczyk.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę.

Zdjęcie na stronie głównej: PAP/Tomasz Gzell

PAP, kz