Informacje

Mężczyzna został zatrzymany po pościgu policyjnym fot. Piotr/Kontakt24

Policjanci zatrzymali pod Warszawą mężczyznę podejrzewanego o "działalność przestępczą". Jak podają służby, próbował potrącić funkcjonariuszy, więc padły w jego kierunku strzały. Pierwszą informację przekazał na Kontakt 24 Piotr.

Jak podał w środę wieczorem czytelnik, w miejscowości Białebłoto-Kobyla "najprawdopodobniej doszło do obławy policyjnej".

"Podejrzewany próbował przejechać policjantów"

Informację o akcji funkcjonariuszy potwierdził Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Potwierdzam, że wczoraj w miejscowości Białebłoto-Kobyla prowadzone był działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KSP - powiedział w czwartek redakcji Kontaktu 24.

Jak poinformował, mężczyzna podejrzewany o powiązania z działalnością przestępczą, został zatrzymany po pościgu policyjnym w powiecie wołomińskim.

- Próbował przejechać policjantów, więc ci zmuszeni byli do oddania strzałów – wyjaśnił Świstak.

I dodał, że zatrzymany został ranny w wyniku strzałów. - Przewieziono go do szpitala. Został opatrzony, a później trafił do aresztu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zaznaczył Świstak.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o policyjnym pościgu na Radzymińskiej:

ab,MWS/ran