Informacje

Władze Warszawy o lekcjach religii fot. TVN24 , urząd miasta

Zmiana dotycząca lekcji religii wiąże się ze zmianami w systemie edukacji.

"W przyszłym roku szkolnym naukę w szkołach ponadpodstawowych zamiast 19 tys. rozpocznie niemal 44 tys. uczniów. To efekt tzw. podwójnego rocznika - do pierwszych klas szkół średnich trafią absolwenci zarówno podstawówek, jak i gimnazjów" - poinformowała między innymi na Facebooku Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Owocne spotkanie z Kardynałem Nyczem i Biskupem Kamińskim. Tam gdzie @warszawa ma problemy lokalowe w szkołach ponadpodstawowych, tam od 1 września jedna lekcja religii. https://t.co/LH06hOjF5V pic.twitter.com/FaaCJGbRMU — Renata Kaznowska (@RKaznowska) 10 stycznia 2019

Powinny być dwie lekcje

Informacje "Religia w szkołach się nie sprawdziła" Patrząc na moje dzieci, uważam, że religia w szkołach nie do końca się sprawdziła, ale nie będę wojował, żeby ją ze szkół wyprowadzić -... WIĘCEJ »

To może wiązać się z problemami szkół, a konkretnie z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki. Wiceprezydent postanowiła zwrócić się w tej sprawie do Kardynała Kazimierza Nycza z Archidiecezji Warszawskiej oraz do Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego. Poprosiła o możliwość zmniejszenia liczby godzin religii w klasach pierwszych szkół średnich do jednej w tygodniu.

Według ustawy oświatowej programowo powinny odbywać się dwie takie lekcje. Odstępstwo jest przewidziane, jeżeli zgodzą się na to hierarchowie.

"Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że spotkania przyniosły oczekiwane rezultaty. Dziękuję za zapewnienie, iż każdy wniosek dyrektora szkoły ponadpodstawowej, w której będą problemy lokalowe, rozpatrzony będzie pozytywnie" - zapewniła Kaznowska.

Innymi słowy, jeżeli władze danej placówki stwierdzą, że mają problemy z zapewnieniem odpowiednich warunków uczniom i zwrócą się do duchownych o zmniejszenie liczby godzin religii, to taka prośba ma być od razu zaakceptowana.

"Biskupi wyrazili nadzieję"

Diecezja Warszawsko-Praska opublikowała komunikat w tej sprawie.

"Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk spotkali się z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską w sprawie przewidywanych przez Urząd Miasta problemów związanych z organizacją zajęć w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/20. Każdy wniosek dyrektora szkoły o zmniejszenie liczby godzin lekcji religii zostanie rozpatrzony indywidualnie i w trosce o dobro uczniów. Biskupi wyrazili nadzieję, że w wielu przypadkach będzie możliwe zachowanie dwóch lekcji religii w tygodniu" - napisał dyrektor biura prasowego diecezji, Jakub Troszyński

Czekamy też na komunikat drugiej diecezji. Jej rzecznik zapowiedział, że odniesie się do sprawy jeszcze w piątek, w godzinach popołudniowych.

O RELIGII W SZKOŁACH MÓWIŁ NIEDAWNO W TVN24 PREZYDENT WARSZAWY:



Rafał Trzaskowski o religii TVN24

ran/pm