Próba włamania do magazynu. Kilogramy amfetaminy w mieszkaniu

Informacje

Policja przejęła narkotyki ksp

"W poniedziałek nad ranem policjant z pruszkowskiej komendy, w drodze do pracy zauważył grupę mężczyzn, którzy próbowali włamać się do magazynów w Piastowie. Natychmiast poinformował o tym fakcie dyżurnego pruszkowskiej komendy, nie spuszczając ich z oczu" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

8,5 kilograma białego proszku

Informacje Saperzy zatrzymani za narkotyki Policja zatrzymała 12 osób, które posiadały narkotyki lub handlowały nimi. Sześć z nich to żołnierze z pułku saperów i batalionu piechoty. WIĘCEJ »

Na miejsce przybył patrol i zatrzymał do kontroli pojazd, w którym było czterech mężczyzn w wieku od 31 do 37 lat. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły próbę włamania do magazynu. Jak ustalili śledczy, wcześniej z magazynu zginęła blacha pokryciowa.

Zatrzymani trafili do policyjnej celi. Podczas przeszukania u jednego z nich, 31-latka, policjanci znaleźli w torebce zawiniątko foliowe z białym proszkiem. Wstępne badanie testerem wykazało, że jest to porcja mefedronu.

Ale nie tylko jego dotyczy wątek narkotykowy. "Pruszkowscy kryminalni zajęli się przeszukaniami w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Gdy policjanci weszli do mieszkania 33-latka, w kuchni zauważyli pojemnik, w którym znajdowało się kilkanaście worków foliowych z białym proszkiem o wadze 8,5 kilograma oraz różne odczynniki i przyrządy służące do przetwarzania, porcjowania i pakowania środków odurzających" - podaje KSP.

Zarzuty i areszt

Na terenie posesji policjanci zabezpieczyli blachy, rolety antywłamaniowe, pojemniki z farbami oraz kilkadziesiąt kartonów z herbatą, które mogą pochodzić z przestępstwa. Zabezpieczone worki z białym proszkiem trafiły do laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. KSP podaje, że badania wskazały, że to amfetamina.

34- i 37-latek usłyszeli zarzut próby kradzieży z włamaniem, a 31-latek dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających.

"33-letni 'właściciel' amfetaminy usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, wytwarzania ich oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu oraz zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem" - informuje KSP.

Mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące.

1/3 Areszt za 8,5 kilogramów amfetaminy fot. ksp 2/3 Areszt za 8,5 kilogramów amfetaminy fot. ksp 3/3 Areszt za 8,5 kilogramów amfetaminy fot. ksp





ran/b