Utrudnienia przed defiladą fot. Archiwum TVN, um

3 maja Wisłostradą przejdzie defilada. Ale widowisko, już w najbliższy weekend, poprzedzi nocna próba generalna. Warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Utrudnienia rozpoczną się w piątek. Wtedy - jeszcze przed próbą generalną - na krótkich odcinkach pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Grota-Roweckiego zwężana o jeden pas będzie jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Bielan.

Dodatkowo, w związku z ustawieniem trybuny od soboty, od godz. 6.00 do niedzieli 5 maja, do godz. 18.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od Sanguszki do Boleść.

W tym czasie z utrudnieniami muszą liczyć się również piesi oraz rowerzyści, którzy nie skorzystają z chodnika i drogi rowerowej po stronie Multimedialnego Parku Fontann.

Utrudnienia podczas próby

Z kolei na czas próby defilady, czyli od godz. 20.00 w sobotę do godz. 8.00 w niedzielę zamknięte dla ruchu (w obydwu kierunkach) samochodów i rowerów będą:

- Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu gen. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. Jadący od Łomianek będą musieli skręcić na Trasę Armii Krajowej lub na most Grota-Roweckiego. Kierowcy nie zjadą z trasy w kierunku centrum. Ponadto nie będzie można zjechać na Wisłostradę z mostów Śląsko-Dąbrowskiego, Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz Trasy Łazienkowskiej (z dwóch ostatnich utrzymana będzie możliwość zjazdu w kierunku Wilanowa). Ulicą Czerniakowską będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most;

- Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady. Z Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona. Zamknięte będą także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą;

- Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady;

- Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego;

- Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady. Zamknięte będzie także przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe przez Wisłostradę na wysokości Wenedów;

- Sanguszki do Zakroczymskiej do Wisłostrady;

- Boleść od Bugaj do Wisłostrady;

- Mostowa od Bugaj do Freta;

- Wodna i Steinkellera;

- Grodzka od al. "Solidarności" do Wisłostrady;

- Nowy Zjazd od al. "Solidarności" do Wisłostrady;

- Karowa od Browarnej do Wisłostrady;

- Lipowa od Browarnej do Wybrzeże Kościuszkowskie;

- Dobra od Karowej do Lipowej;

- Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej;

- Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a Lipową;

- Ludna od Solec do Wisłostrady;

- Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;

- Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady.

Utrudnienia związane z defiladą fot. UM

Komunikacja na objazdach

W czasie próby autobusy linii 105 pojadą ulicami Tamka, Wybrzeże Kościuszkowskie i Zajęczą do tymczasowego przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik.

Autobusy linii 114 będą kursowały Trasą AK i Słowackiego. Podobną trasą pojadą również autobusy linii 118, ale od placu Wilsona - razem z linią 185 - będą jeździły ulicami Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Autobusy linii 127 pojadą Kruczkowskiego i zawrócą za wiaduktem mostu Poniatowskiego. Linia 166 będzie kursowała ulicami Nowy Świat i Alejami Jerozolimskimi. Autobusy linii 171 jadące w kierunku przystanku Legia-Stadion pojadą prosto Rozbrat do Łazienkowskiej.

Linie nocne N16 i N66 będą kursowały al. "Solidarności" i Marszałkowską.

Zamknięte mosty

Organizacja próby wymusi również czasowe zamknięcia mostów.

Jak podaje ratusz, w niedzielę 28 kwietnia, w godz. 0.01-8.00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego.

W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. Ponadto, w godz. 14.00-15.00 w sobotę, 27 kwietnia, a także w niedzielę, 28 kwietnia, całkowicie zamknięte dla ruchu samochodów, pieszych i rowerów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski.

Autobusy linii 160, 190, i 527 zostaną skierowane na trasy skrócone, natomiast linia 409 będzie jeździła objazdem wytyczonym ulicami: Jagiellońska - most Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej -Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II.

Linie 227 i 500 po stronie praskiej będą zawracały na rondzie Starzyńskiego, natomiast ich kursowanie na lewym brzegu będzie zawieszone.

Wielka defilada

Główna defilada rozpocznie się w piątek 3 maja, o godz. 13.00.

Analogicznie, jak w czasie próby, zmiany w ruchu zostaną wprowadzone od czwartku 2 maja, od godz. 23.00 i potrwają do piątku 3 maja, do godz. 18.00.

TAK WYGLĄDAŁA PRÓBA PRZED DEFILADĄ W SIERPNIU UBIEGŁEGO ROKU:

