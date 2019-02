Prezydent Warszawy podpisze deklaracjÄ™ na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci LGBT+

Informacje

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisze deklarację na rzecz społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transseksualnych (LGBT+). Uroczystość odbędzie się w najbliższy poniedziałek w stołecznym ratuszu.

Dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej stołecznego ratusza Aldona Machnowska-Góra poinformowała PAP, że w deklaracji wymienione zostały obszary, które w opinii społeczności LGBT+ wymagają podjęcia działań. Wskazała, że najważniejsze postulaty zawarte w dokumencie dotyczą m.in.: bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej, często odrzuconych przez najbliższych.

Machnowska-Góra wskazała, że dokument nie precyzuje sposobu realizacji poszczególnych postulatów. Postulaty będą realizowane sukcesywnie. Podkreśliła, że deklarowane działania na rzecz osób LGBT+ wynikają z obowiązków nałożonych na samorządy.

Oktawiusz Chrzanowski ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza powiedział, że w czasie kampanii wyborczej do władz samorządowych organizacja wystąpiła do kandydatów ubiegających się o urząd prezydentów miast z propozycją podpisania samorządowej karty LGBT+. - Zależało nam, żeby kandydaci podpisali kartę przed głosowaniem. W Warszawie uczynili to Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek. Pan Trzaskowski zapowiedział, że podpisze kartę, ale tego nie zrobił. Za to teraz podpisze deklarację – wyjaśnił Chrzanowski.

Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy poinformował w komunikacie, że w poniedziałkowym spotkaniu obok prezydenta Rafała Trzaskowskiego wezmą udział Aldona Machnowska-Góra oraz przedstawiciele organizacji reprezentujących społeczność LGBT+: Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości.

