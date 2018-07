Informacje

Premierowe gole snajperów i Legia o krok bliżej raju

Legia Warszawa pokonała pierwszą przeszkodę w drodze do fazy grupowej elitarnej Ligi Mistrzów. Na Łazienkowskiej mistrzowie Polski wygrali z Cork City 3:0 i zameldowali się w drugiej rundzie eliminacji.

Przed tygodniem w Irlandii legioniści niemiłosiernie się męczyli. Okazji mieli mnóstwo, ale bardzo długo brakowało im wykończenia. Na dziesięć minut przed końcem z daleka huknął Michał Kucharczyk i zapracował na minimalną zaliczkę przed rewanżem.

Plan na wtorek był zatem prosty - poprawić skuteczność, strzelić kilka goli i pewnie zameldować się w kolejnej rundzie. Udało się, choć znów piłkarze Deana Klafuricia nie zachwycili.

Pierwszy gol Kante

O pierwszych 20 minutach meczu przy Łazienkowskiej możemy zapomnieć. Jedynym godnym odnotowania momentem był strzał Kucharczyka sprzed pola karnego, ale bramkarz Cork nie musiał nawet interweniować.

Kiedy legioniści przeprowadzili wreszcie naprawdę groźną akcję, skończyło się trafieniem. Na połowę rywali zapędził się Mateusz Wieteska, który miękko dośrodkował w pole karne. Tam świetnie odnalazł się Cafu, zgrał do Jose Kante, a temu pozostało już tylko trafić do pustej bramki. Dla Hiszpana sprowadzonego przed sezonem z Wisły Płock to pierwszy gol w oficjalnym meczu w nowych barwach.

Drugiego powinien dorzucić chwilę po przerwie. Fatalnie do własnego bramkarza podawał jeden z obrońców Cork i Kante znalazł się sam przed golkiperem. Czasu i miejsca miał mnóstwo, ale źle przyjął piłkę i było po wszystkim.

Dał się sfaulować i strzelił

Wydawało się, że podwyższenie wyniku to kwestia minut. Tymczasem coraz groźniejsi byli Irlandczycy. Tyle tylko, że piłkarze Cork popełnili kolejny fatalny błąd - znów stracili piłkę przed własnym polem karnym i już po chwili warszawianie mieli rzut karny. Faulowany był Miroslav Radović i on sam podwyższył wynik.

Rywali dobił Carlos Lopez, który w drugiej części zmienił Kante. Dla króla strzelców poprzedniego sezonu ekstraklasy również jest to pierwszy gol w barwach Legii po transferze z Wisły Kraków.

Rywalem Legii w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie słowacki Spartakiem Trnawa lub bośniacki HSK Zrinjski Mostar (na Słowacji gospodarze wygrali 1:0, rewanż w środę).

Legia Warszawa - Cork City 3:0

Bramki: Kante (27), Radović (73), Carlitos (89)

