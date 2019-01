Prawomocny wyrok: dostawca mebli zabił dwie prostytutki z trasy 631

Informacje

Daniel P. oskarżony w procesie o zabójstwa prostytutek fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał we wtorek 27-letniego Daniela P. na dożywotnie więzienie. Mężczyzna był oskarżony o zamordowanie dwóch bułgarskich prostytutek, z których usług był niezadowolony. - Takie osoby trzeba trzymać w zakładzie karnym do końca życia - podkreślił sąd. Wyrok jest prawomocny.

>>> SPRAWĘ ZABÓJSTW PROSTYTUTEK OPISALIŚMY W MAGAZYNIE TVN24 <<<

Proces odwoławczy w sprawie Daniela P. ruszył latem ubiegłego roku. Oskarżony i jego obrońca zarzucali sądowi pierwszej instancji "wybiórczą analizę materiału dowodowego" oraz "błędne ustalenia stanu faktycznego".

Obrona przekonywała, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał P. na dożywocie wyłącznie na podstawie jednego przesłuchania, w którym oskarżony przyznał się do winy, a które później odwołał. Podczas kolejnych wyjaśnień twierdził, że do przyznania się został zmuszony siłą i groźbami przez funkcjonariuszy policji.

Daniel P. podważał dowody, jakimi były logowania jego telefonu w tych samych miejscach, gdzie zginęły kobiety. Przekonywał, że jego DNA znalazło się na ciele jednej z ofiar, bo odbył z nią stosunek, zanim ktoś inny pozbawił ją życia.

Są nagrania z przesłuchań

Sędzia Jerzy Leder z Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrok ogłosił we wtorek po południu. Wcześniej, na wniosek oskarżonego, została dodatkowo przesłuchana biegła z zakresu DNA.

Sąd niemal w całości utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, skazując Daniela P. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Jedyną zmianą było uznanie kradzieży rzeczy jednej z ofiar za wykroczenie, które zgodnie z przepisami przedawniło się.

- Sąd okręgowy w tej sprawie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne, które mają pełne odzwierciedlenie w materiale dowodowym. Nie jest prawdą, że jedynym dowodem jakim sąd dysponuje, jest przyznanie się oskarżonego - powiedział sędzia referent Zbigniew Karpiński.

Ze szczegółami

Sędzia Karpiński podważył także wersję oskarżonego, że przed pierwszym przesłuchaniem został pobity przez funkcjonariuszy i zmuszony do wyjaśnień.

- Zostały one nagrane, sąd miał możliwość odtworzenia z płyty wypowiedzi oskarżonego. Odpada argument, że pod wpływem używania siły i straszenia oskarżonego, że zostanie mu zabrane dziecko przyznał się do obu czynów - argumentował sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku. Przypomniał, że oskarżony podawał szczegóły, których nie mogli znać policjanci. - Mówił, gdzie wyrzucił torebkę ofiary, telefon, gdzie znalazł kamień, którym uderzył w głowę, jak ciągnął ciało. To było przedstawiane w sposób naturalny, ze szczegółami - powiedział sędzia Karpiński.

Daniel P. wziął udział także w wizjach lokalnych i na miejscu obu zdarzeń pokazał na manekinach, jak postępował z ofiarami. Podczas nagrania z wizji Daniel P. tłumaczył, że wpadł w szał, bo ofiary poganiały go i mówiły, że "za dużo wymaga za te pieniądze". - Udusił zarówno jedną i drugą ofiarę, później przeciągnął je w krzaki - opisał sędzia Karpiński.

Nie ma okoliczności łagodzących

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w tej sprawie nie było żadnych okoliczności łagodzących, a jedyną adekwatną karą jest kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności. - Mimo że mamy do czynienia z młodym człowiekiem, to popełnił czyny w sposób drastyczny, bez żadnego powodu pozbawiając życia te kobiety - powiedział sędzia Karpiński.

Sędzia podkreślił, że osobę tak zdemoralizowaną jak P. "trzeba trzymać w zakładzie karnym do końca życia, by zabezpieczyć społeczeństwo". - Żeby nie było tak, że on po jakimś krótkim okresie zostanie warunkowo zwolniony i popełni jakieś kolejne przestępstwo. To jest odpowiedzialność sądu za tego rodzaju rozstrzygnięcie i taką odpowiedzialność sąd w przedmiotowej sprawie na siebie wziął - zakończył przemowę sędzia Karpiński.

Wtorkowy wyrok jest prawomocny.

Pracowały przy trasie 631

Daniel P. został skazany na dożywocie przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, 16 października 2017 roku.

Prostytutki, którym odebrał życie, pracowały przy drodze nr 631 z Warszawy do Nieporętu.

Nadieżda V. zaginęła w maju 2015 roku. Jej rozkładające się ciało znaleziono miesiąc później. W sierpniu, w tej samej okolicy, policjanci odkryli ciało Liliany R.

Wytypowany przez śledczych sprawca został zatrzymany w grudniu tego samego roku. Daniel P. był wówczas świeżo upieczonym mężem i ojcem. Na co dzień pracował jako dostawca mebli. Podczas pierwszych przesłuchań P. tłumaczył, że korzystał z usług prostytutek od kilku lat.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w październiku 2017 roku:

PAP/kz/pm