Prawie jak wiceprezydent. Trzaskowski powołał dyrektorkę magistratu

Informacje

Nowa dyrektorka magistratu fot. tvnwarszawa.pl, bip

Choć nie jest wiceprezydentem, jak na dyrektora ma olbrzymią władzę. Prezydent Warszawy stworzył nowe stanowisko - dyrektorką magistratu została Elżbieta Markowska. Na razie bez konkursu – podobnie jak dwie nowe koordynatorki – Markowska jest pełniącą obowiązki.

Rafał Trzaskowski zapowiadał powołanie dyrektora urzędu niedługo po zaprzysiężeniu na prezydenta Warszawy.

W internetowym biuletynie informacji publicznej pojawiło się już nazwisko. Dyrektorem magistratu została Elżbieta Markowska. Będzie nadzorowała biura: administracyjne, Kadr i szkoleń, Kontroli, Organizacji urzędu i Zamówień publicznych.

W opisie jej stanowiska napisano, że "zarządza i koordynuje realizację zadań z zakresu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności: koordynuje działalność komórek organizacyjnych oraz przepływ informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy". Ma dbać również o przestrzeganie etyki przez pracowników.

Z kolei w rysie biograficznym ratusz informuje, że Markowska ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania oraz zarządzania finansami. Sprawowała funkcje kierownicze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Cyfryzacji. Przez ponad osiem lat była na stanowiskach dyrektorów generalnych w Ministerstwie Finansów i Cyfryzacji.

"Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi zespołami, zarządzaniu finansami oraz tworzeniu złożonych systemów informatycznych" - podaje ratusz.

Pełniący obowiązki

Informacje Pierwszy prezydencki podpis Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski złożył swój pierwszy prezydencki podpis. Sygnował projekt uchwały Rady Warszawy dotyczącej tak zwanej obrony miasta przed skutkami... WIĘCEJ »

Czy wybrana została w konkursie? - Na razie jest pełniącą obowiązki. A kto będzie ostatecznie dyrektorem magistratu, to zadecyduje konkurs - mówi Łukasz Pawłowski z urzędu miasta.Daty konkursu jednak nie podaje.

To nie jedyna dodatkowa osoba w zespole prezydenta Warszawy. Powołał dwie koordynatorki, które również mają pod opieką konkretne biura. Justyna Glusman - Biuro Ochrony Środowiska, a Aldona Machnowska-Góra Centrum Komunikacji Społecznej i Biuro Kultury.

Do tego Trzaskowski ma czterech zastępców, skarbnika i sekretarza, którzy również nadzorują konkretne biura. CZYTAJ O SZCZEGÓŁACH.

Dla porównania, Hanna Gronkiewicz-Waltz dzieliła się nadzorem nad biurami z czterema wiceprezydentami i sekretarzem.

- Prezydent chciał podkreślić znaczenie walki ze smogiem i kwestii pracy na rzecz kultury. Dlatego wydzielił funkcje koordynatorek – mówi Łukasz Pawłowski.

"Adekwatnie do potrzeb"

I dodaje, że obie mają również status pełniących obowiązki. Na razie nie rozpisano na te stanowiska konkursów i nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone.

Sekretarz miasta Marcin Wojdat zapewnia, że koordynatorki i dyrektorka magistratu to nie kolejni wiceprezydenci (według prawa może ich powołać maksymalnie czterech).

- Według ustawy samorządowej kierownik jednostki, czyli w tym przypadku prezydent Warszawy, kształtuje strukturę urzędu. I może powoływać osoby, które koordynują pracę biur i odpowiadają przed nim. Dzięki temu może działać adekwatnie do potrzeb - przekonuje Wojdat.

I zapewnia, że powołując koordynatorki, czy dyrektorkę magistratu, Rafał Trzaskowski podkreśla, że przypisane im zadania oraz biura będą szczególnie nadzorowane. - Warszawa ma 1,7 miliona mieszkańców, to skomplikowane miasto z 18 dzielnicami i rocznym budżetem w wysokości 17 miliardów złotych. Powoływanie koordynatorek biura, czy dyrektor magistratu jest dostosowywaniem potrzeb do tego, co prezydent obiecał wyborcom i tego, jak chce rozwijać miasto - dodaje Wojdat.

- Funkcja dyrektora magistratu jest nowa w stolicy. To rozwiązanie skopiowane z Krakowa. Tam jest takie stanowisko od wielu lat – kończy Wojdat.

LUDZIE RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO:

ran/ec