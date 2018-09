Praga Południe: Trzaskowski kusi mieszkańców obwodnicą i rewitalizacją

Informacje

Budowę obwodnicy śródmiejskiej w tunelu pod rondem Wiatraczna, rewitalizację Kamionka i nowe centrum kultury zaproponował mieszkańcom Pragi Południe kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski

Wiceszefowa sztabu wyborczego Trzaskowskiego Aleksandra Gajewska wyjaśniła dziennikarzom, że konferencję prasową na Kamionku zorganizowano po to, aby pokazać "przykład rewitalizacji budynków komunalnych". - Jakość życia jest dla nas bardzo istotna - podkreśliła.

Obwodnica pod rondem Wiatraczna

Za jedną z najważniejszych propozycji dla Pragi Południe z programu "18 dzielnic - jedna Warszawa" Trzaskowski uznał budowę obwodnicy śródmiejskiej, poprowadzonej w tunelu pod rondem Wiatraczna ().

- To jest sprawa niesłychanie istotna, która pomoże rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych całej Warszawy, ale również Pragi Południe - podkreślił kandydat PO i Nowoczesnej na włodarza stolicy.

Towarzyszący Trzaskowskiemu wiceburmistrz Pragi Południe Jarosław Karcz dodał, że w projekcie obwodnicy Śródmieścia mają być uwzględnione "właściwie w większości" postulaty mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o bezkolizyjne skrzyżowania przy Grenadierów, osłony dźwiękochłonne w okolicy Wiatracznej oraz dodatkowe przejścia dla pieszych.

Rewitalizacja Kamionka i Sinfonia Varsovia

Drugą "sztandarową" propozycją Trzaskowskiego dla tej dzielnicy jest poprawa warunków w mieszkaniach komunalnych poprzez rewitalizację Kamionka oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej ponad 50 budynków.

Trzecią propozycją Trzaskowskiego jest budowa przy Grochowskiej Sinfonii Varsovia, czyli centrum kultury, które miałoby być oddane do użytku w 2024 roku W jego ocenie to "jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych w Warszawie". Jak dodał, "po tej stronie Wisły (…) to będzie jeden z tych projektów, z którego będzie dumna cała Warszawa i bardzo się cieszę, że on będzie realizowany nieopodal".

"Wszystko mamy dokładnie wyliczone"

Po konferencji Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Pragi Południe w ramach projektu "18 dzielnic - jedna Warszawa". W parku Sowińskiego również mówił o trzech kluczowych propozycjach przedstawionych na konferencji prasowej.

Jedna z mieszkanek zapytała kandydata o to, skąd zamierza wziąć pieniądze na sfinansowanie tych obietnic. - Każdą z propozycji, którą zgłaszam mamy dokładnie wyliczoną. Wiemy, ile kosztuje budowa obwodnicy śródmiejskiej. To jest zaplanowane, to 880 milionów złotych. Jeśli uwzględnimy kwestie ekranów i skrzyżowania, o którym mówiłem te koszty będą większe, ale rozłożone na lata i dokładnie budżetowane - odparł Trzaskowski.

Dodał też, że koszt podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej jest kwestią negocjacji. - Podłączenie jednej kamienicy to około 40 tysięcy złotych. Czasem te koszty idą kilkukrotnie w górę, to właśnie kwestia negocjacji. Wystarczy spojrzeć, ile jest mieszkań. Policzymy dokładnie kamienice i przedstawimy konkretny program - zapowiedział.

- Sinfonia Varsovia też dokładnie wiemy, ile kosztuje. Ponad pół miliarda złotych. Też rozłożone na lata. Wszystko mamy dokładnie wyliczone i nas na to stać - zapewnił.

kk,PAP/ran