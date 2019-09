"Pracujemy nad ustaleniem przyczyny awarii"

Informacje

Trwają prace nad ustaleniem przyczyny awarii w oczyszczalni "Czajka" oraz przygotowywanie planu awaryjnego - powiedział w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy spotkał się w niedzielę z dziennikarzami, aby zaktualizować informacje dotyczące awarii układu przesyłowego do "Czajki" oraz trwających przy nim prac.

- W tej chwili odsunięta jest 1/3 pokrywy betonowej. Wadliwa część rurociągu też została usunięta, trwa badanie całego rurociągu, dalej ściągana jest betonowa pokrywa – opisał Trzaskowski. - Równolegle trwają prace do przygotowania, aby naprawić właściwy kolektor oraz rurociąg – dodał.

Ile potrwa naprawa? – Chciałbym podawać informacje, które są sprawdzone. Widać postęp prac, ale musimy sprawdzić, bo skoro nastąpiło rozszczepienie w momencie łączenia miejsc pod obejmą, wszystkie miejsca, w których rurociąg był łączony, musimy mieć pewność, czy trzeba wymienić odcinek rurociągu, czy cały – mówił prezydent.

Rozwiązanie awaryjne

Trzaskowski przypomniał również, że ratusz – zgodnie z zapowiedziami – pracuje nad "rozwiązaniem awaryjnym", które zostałoby wdrożone w wypadku, gdyby naprawa korektora potrwała dłużej niż dwa miesiące ( a tyle – według strony rządowej, może funkcjonować most pontonowy ).

– Od wielu dni trwały dokładne testy, które miały potwierdzić, czy most Północny wytrzyma obciążenie rurociągu tymczasowego, w momencie, kiedy trzeba by było się przełączyć pomiędzy rurociągiem na moście pontonowym zanim kolektor będzie gotowy do pracy – mówił prezydent, ale nie podał wyników testów.

Dziennikarze dopytywali, czy naprawa korektora może potrwać dłużej niż dwa miesiące. – Musimy być gotowi na wszystkie scenariusze – odpowiedział Trzaskowski.

Podczas konferencji padły również pytania o gwarancję. – W tej chwili trwa analiza, zaprosiliśmy do pilnego sprawdzania jedną z najlepszych kancelarii prawnych, przekazaliśmy wszystkie kontrakty do analizy. W ciągu kilku dni będziemy wiedzieć, jakie mamy prawa w tej chwili – powiedziała z kolei prezes MPWiK Renata Tomusiak.

Co z mostem pontonowym?

Tymczasowy rurociąg zbudowany na moście pontonowym ma zacząć działać w niedzielę. Według wcześniejszych informacji uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu miało nastąpić o godzinie 14, jednak później zapowiedziano konferencję w tej sprawie na godzinę 16.30.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.

kz/r