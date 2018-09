Informacje

Policjanci zlikwidowali laboratorium amfetaminy ksp

Policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym produkowana była amfetamina. Linie produkcyjne były ukryte w jednym z domów w powiecie wołomińskim. W czasie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli 35 kilogramów narkotyku i surowce do produkcji kolejnych 40 kilogramów amfetaminy. W tej sprawie czterech podejrzanych usłyszało zarzuty.

O sukcesie policyjnej akcji poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Jak czytamy na jej stronie internetowej, w toku śledztwa policjanci ustalili, że w jednym z domów na terenie powiatu wołomińskiego mogą być produkowane narkotyki. Po przeszukaniu okazało się, że w budynku ukryte były trzy linie technologiczne służące do produkcji amfetaminy.

Amfetamina warta dwa miliony

Policjanci znaleźli urządzenia pozwalające na przygotowanie dużych ilości narkotyku. "Beczki, termostaty, grzałki, silniki, zawory, sterowaną elektrycznie czaszę grzewczą oraz odczynniki chemiczne" - wyliczają.

Poza tym, trafili na 35 kilogramów gotowej substancji, a także na surowce, z których możliwe było wyprodukowanie kolejnych 40 kilogramów amfetaminy - 15 litrów fenyloacetonu i dwa litry substancji, której nazwy policjanci nie podają. "Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi około dwóch milionów złotych" - szacują.

Czterech zatrzymanych

W związku z odkryciem laboratorium, zatrzymane zostały cztery osoby. Jak podaje policja, to mężczyźni w wieku od 23 do 34 lat. "W toku dalszych czynności zabezpieczono dodatkowo ok. 800 gram marihuany oraz pieniądze w kwocie 49 tysięcy złotych" - czytamy na stronie KSP.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków i wytwarzana znacznych ilości substancji psychotropowych. Grozi im do trzech lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, mężczyźni trafią na trzy miesiące do aresztu.

kk/mś