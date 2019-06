Pracowite wakacje na budowie metra. Zmiany na Bródnie

Informacje

1/3 Ulica św. Wincentego - organizacja ruchu fot. Urząd Miasta 2/3 Skrzyżowanie Kondratowicza-św. Wincentego - organizacja ruchu fot. Urząd Miasta 3/3 Budowa metra na Targówku - zmiany tras komunikacji miejskiej fot. Urząd Miasta





Jak przypomina ratusz, jeszcze w trakcie prac projektowych przyszłą stację Kondratowicza przesunięto – względem pierwotnych założeń – o około 60 metrów na wschód. Dzięki temu jedno z wyjść z przyszłej stacji będzie prowadziło na skrzyżowanie ulic Kondratowicza i świętego Wincentego i dalej, na przystanki planowanej trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę. Dzięki temu powstanie wygodny węzeł przesiadkowy.

Wyłączona z ruchu

Informacje Metro ogłosiło przetarg na projekt brakujących stacji Wraca temat budowy brakujących stacji pierwszej linii metra: Plac Konstytucji oraz Muranów. I nie chodzi o kolejną dyskusję. Jak informuje portal... WIĘCEJ »

Zaprojektowany tunel podziemny będzie przebiegał pod częścią jezdni ulicy świętego Wincentego, dlatego w czasie prac konieczne jest czasowe wyłączenie jej z ruchu. Tę zmianę wykonawca planuje wprowadzić w nocy z piątku na sobotę (z 7 na 8 czerwca). Wówczas zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy świętego Wincentego po południowej stronie skrzyżowania z Kondratowicza. Tak jak dotychczas, kierowcy jadący od strony Głębockiej na skrzyżowaniu będą musieli skręcić w lewo, czyli w kierunku Młodzieńczej lub w prawo – wyłącznie do stacji paliw.

Z kolei jadący Kondratowicza od strony Młodzieńczej będą musieli skręcić w prawo,

w stronę Trasy Toruńskiej. Teraz tak samo pojadą również autobusy komunikacji miejskiej.

Zamknięty chodnik i droga dla rowerów

Zmiany obejmą również jadących świętego Wincentego od strony Cmentarza Bródnowskiego. Będą oni mogli dojechać tylko do skrzyżowania, na którym można skręcić w lewo na parking za urzędem dzielnicy Targówek i dalej do 20 Dywizji Piechoty lub w prawo na drogę wewnętrzną przed osiedlem Zielone Zacisze. Dalej prosto, za skrzyżowanie będą mogły pojechać tylko autobusy i pojazdy budowy – przed placem budowy, zostanie wytyczona zawrotka.

Zamknięte zostaną także chodnik i droga dla rowerów po obydwu stronach świętego Wincentego. Wzdłuż placu budowy, po wschodniej stronie, zostanie wytyczony tymczasowy ciąg pieszo-rowerowy.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zaznaczył ratusz, wykonawca budowy metra zobowiązał się, że 1 września przywróci ruch na świętego Wincentego.

Objazdy, linie zastępcze

W związku z robotami swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 112, 327 i nocnej N12 zawrócą na świętego Wincentego przed placem budowy i tu będą miały przystanek końcowy.

Autobusy linii 120 oraz nocnej N11 pojadą objazdem ulicami Kondratowicza, Młodzieńczą i Radzymińską.

Linia 126 będzie kursowała ulicami: Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka, a 145 ulicami: Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska.

Autobusy linii 240 z Głębockiej pojadą prosto Trasą Toruńską do pętli Żerań FSO.

Kursowanie linii 412 zostanie zawieszone.



Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z12, kursująca na trasie: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka – CH TARGÓWEK – Głębocka – Toruńska – parking – CH MARKI – parking – Marki: parking – Ząbki: parking – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Armii Krajowej – Warszawa: Toruńska – … – BRÓDNO-PODGRODZIE.

Ponadto, od 10 do 14 oraz od 17 do 19 czerwca będą kursowały autobusy zastępczej linii Z52, które ułatwią uczniom dojazd do Szkoły Podstawowej nr 52. Autobusy pojadą ulicami: CH TARGÓWEK – Głębocka – św. Wincentego – L. Kondratowicza – Młodzieńcza – Radzymińska – K. Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – ŚW. WINCENTEGO.

Tak zmieni się komunikacja na Targówku po otwarciu wcześniejszych stacji metra:





mp/b