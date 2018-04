Pracowali 350 godzin miesięcznie. Jest akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi

Informacje

Handel ludźmi (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi i zmuszania ich do pracy w Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądą - mechanik samochodowy Mirosław K. i informatyk Borys S.

Obaj mężczyźni oskarżeni są o werbowanie obywateli Ukrainy oraz Białorusi i wykorzystywanie ich do przymusowej pracy na terenie Polski. Swoje działania mieli prowadzić od lipca 2015 do października 2016 roku. Zdaniem prokuratury, oskarżeni z "popełniania przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodów"

Niewolnicza praca

Borys S. został również oskarżony o przywłaszczanie i ukrycie dokumentów potwierdzających tożsamość innej osoby. Z kolei Mirosława K. oskarżono o podżeganie do składania fałszywych zeznań. Według prokuratury, mężczyzna miał nakłaniać jedną z pokrzywdzonych do "złożenia zeznań wskazujących na godziwe warunki zatrudniania".

- Z ustaleń śledztwa wynika, iż organizatorzy procederu wykorzystując krytyczną sytuację materialną osób z zza wschodniej granicy, rekrutowali ich na terenie Białorusi i Ukrainy, a następnie organizowali ich przyjazd do Polski pod pozorem pewnej i dobrze płatnej pracy. Cudzoziemcy nie znając procedur obowiązujących w Polsce w zakresie związanym ze świadczeniem pracy, a także legalizacji ich pobytu, trafiali do lokali gastronomicznych na terenie Warszawy - wyjaśnia prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodaje Łapczyński, pokrzywdzeni byli wykorzystywani do pracy nawet po 350 godzin miesięcznie. Dodatkowo nie otrzymywali wynagrodzenia w terminie, a jego zapłata była uzależniona od dalszej współpracy z mężczyznami.

Zbierali weksle

- Organizatorzy procederu wykorzystując stosunek zależności i przymusowe położenie, stosowali wobec rekrutowanych osób przemoc psychiczną, używali wobec nich słów wulgarnych i obelżywych, a także arbitralnie nakładali kary finansowe w przypadku nie podporządkowania się poleceniom. Grozili również wypełnieniem blankietów wekslowych i zawarciem umów pożyczek na ich dane osobowe - podkreśla prokurator.

Zdaniem śledczych, życie pokrzywdzonych było kontrolowane. Ukraińcy i Białorusini zamieszkiwali w hotelach pracowniczych, a także w mieszkaniach wynajętych przez organizatorów procederu. W sprawie pokrzywdzonych zostało kilkanaście osób.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z placówką straży granicznej Warszawa-Okęcie. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Do 15 lat więzienia

"Borys S. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnia, w których opisał szczegóły przestępstw. Dodał, że pracę dla Mirosława K., rozpoczął w 2015 r. - początkowo jako pracownik fizyczny kierowany do pracy na terenie restauracji. Po jakimś czasie Mirosław K. zaproponował mu pracę w charakterze nadzorcy nad pozostałymi pracownikami oraz osoby poszukującej kolejnych osób do pracy" - informuje prokuratura.

Z kolei Mirosław K. odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Mężczyznę zatrzymano w październiku 2016 roku i od tamtej pory przebywa w areszcie.

Za handel ludźmi mężczyznom grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: Rusza proces Kajetana P. Pierwsza rozprawa 28 maja

Sąd wyznaczył terminy pierwszych rozpraw Kajetana P. Sąd wyznaczył terminy pierwszych rozpraw Kajetana P. TVN24

Sąd wyznaczył terminy pierwszych rozpraw Kajetana P. Sprawa Kajetana P. Sprawa Kajetana P. Fakty

Sprawa Kajetana P. Ponowny akt oskarżenia w sprawie Kajetana P. Ponowny akt oskarżenia w sprawie Kajetana P. TVN24

Ponowny akt oskarżenia w sprawie Kajetana P. Sąd wyznaczył terminy pierwszych rozpraw Kajetana P. TVN24

md/mś