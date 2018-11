Prace na Żołnierskiej i Rosoła. Zmiany tras, objazdy

Informacje

Węzeł Żołnierska-Czwartaków - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. Urząd Miasta

Pierwsze zmiany wejdą w życie w niedzielę 4 listopada około godziny 22.

Roszady na ulicach

Firma przebudowująca Żołnierską planuje rozpocząć prace przy węźle Czwartaków. Konieczne będą zmiany w ruchu, które wykonawca robót chce wprowadzić właśnie w niedzielę.

"Kierowcy jadący w kierunku Zielonki już na węźle ze Strażacką zostaną skierowani na zachodnią jezdnię Żołnierskiej, a na skrzyżowaniu z Czwartaków pojadą nowo wybudowanym wiaduktem. Nie będzie można skręcić z Żołnierskiej (jadąc od strony Strażackiej) w prawo w Czwartaków, a z Czwartaków będzie wyjazd tylko w lewo (w stronę ul. Strażackiej)" – podaje urząd miasta.

Objazdy zostaną poprowadzone przez Strażacką. Autobusy linii 199 (tylko w kierunku krańca Targówek) pojadą objazdem ulicami: aleja Chruściela "Montera" – Strażacka – Żołnierska. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 25 listopada.

Jeden pas dostępny

Ponadto w poniedziałek, 5 listopada, około godziny 22 ruszają wstrzymane przez wojewodę prace na Rosoła. Zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia Rosoła pomiędzy ulicami Jeżewskiego a Wąwozową. Równocześnie zwężona do jednego pasa ruchu zostanie zachodnia jezdnia.

Utrzymany będzie na niej jeden kierunek ruchu – w stronę Wąwozowej. Objazd w przeciwną stronę zostanie poprowadzony następującymi ulicami: Wąwozowa – aleją Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni.

Autobusy linii 166 (tylko w kierunku placu Hallera) pojadą aleją Komisji Edukacji Narodowej i Belgradzką. Trasa autobusów linii 192 zostanie skrócona do przystanku Kiepury. Linia nocna N37 (tylko w kierunku Dw. Centralny) będzie kursowała objazdem aleją KEN i Przy Bażantarni.

"Dzielnica Ursynów buduje drugą jezdnię Relaksowej na odcinku od Rosnowskiego do Wąwozowej. Zamknięcie jezdni Rosoła w kierunku północnym wynika z konieczności podłączenia nowej jezdni do sieci kanalizacji deszczowej w celu jej właściwego odwodnienia. Prace w tym miejscu mają potrwać do połowy grudnia" – informuje urząd miasta.

Ulica Rosoła - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. Urząd Miasta

