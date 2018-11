Prace na plaży przy moście Poniatowskiego. "Tarasy i wzmocnienia"

Informacje

Prace pod mostem Poniatowskiego Prace pod mostem Poniatowskiego Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Budowa umocnienia Budowa umocnienia Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Prace pod mostem Poniatowskiego Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Widok drewnianych tarasów budzi zainteresowanie przechodniów.

Informacje Z opóźnieniem wydłużyli ścieżkę nad Wisłą Miała być w ubiegłym roku, otwarta została teraz. Warszawiacy mogą już korzystać z nowego odcinka ścieżki na prawym brzegu Wisły. WIĘCEJ »

O tym, co dokładnie się dzieje, informuje ratusz.

"Przy plaży Poniatówce trwają prace związane z budową umocnienia skarpy - tarasów z drewna modrzewiowego" – piszą urzędnicy z Zarządu Zieleni na Facebooku.

Taras i pomost

Więcej wyjaśniają w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Jak podkreśla Mariusz Burkacki z Zarządu Zieleni, wzmocnienie jest konieczne, ponieważ w dłuższej perspektywie nie ma gwarancji stabilności skarpy. Drewniane wzmocnienia będą służyć również za tarasy łączące dostępne ścieżki.

- Dzięki temu łatwiej wzdłuż plaży będzie poruszać się osobom niepełnosprawnym, czy rodzicom z wózkami - podkreśla Burkacki.

To nie koniec zmian w okolicy mostu Poniatowskiego. Stworzony został również pomost, który prowadzi przez plażę do samej rzeki. Ma przede wszystkim ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do promów, które pływają w sezonie letnim. Pomost pomoże również swobodniej dostać się na samą plażę.

- Jeżeli pogoda pozwoli, skończymy prace w przyszłym tygodniu - zaznacza Burkacki.

1/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 2/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 3/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 4/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 5/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 6/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 7/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta 8/8 Pomosty na plaży fot. Urząd Miasta















1/4 Drewniane pomosty fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/4 Drewniane pomosty fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/4 Drewniane pomosty fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/4 Drewniane pomosty fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl







ran/mś