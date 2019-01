Informacje

Wojewoda mazowiecki wydał brakujące pozwolenie na budowę odcinka C drogi S7 łączącej Warszawę z Grójcem.

Pozwolenie dotyczy budowy dwukilometrowego fragmentu jezdni będącego częścią odcinka C. Dokładnie to trasa między węzłem "Tarczyn Północ" (bez węzła) a początkiem obwodnicy Grójca w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S7. Cały odcinek C nowej wylotówki na Kraków ma 7,9 kilometra długości.

Jak czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja wojewody zatwierdza projekt budowlany i daje zezwolenie na rozpoczęcie prac. Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Południowy wylot w trzech częściach

Przypomnijmy, budowa południowego odcinka trasy S7 Warszawa - Grójec o łącznej długości około 29 km, została podzielona na trzy części.

A - od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości 6,64 km.

B - od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) o długości 14,8 km.

C - od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca o długości 7,9 km.

Wydane we wtorek zezwolenie dotyczy odcinka C. Ten z kolei został podzielony na cztery zadania. Poprzednie trzy pozwolenia na budowę zostały wydane kolejno: 13 listopada, 21 i 27 grudnia 2018 roku.

Jak podaje Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, sprawa pozwoleń na odcinki A i B jest uzgadniana w urzędzie wojewódzkim.





Inwestycja za ponad 200 milionów

Na odcinku C wybudowane zostaną dwie jezdnie, na każdej będą po dwa pasy ruchu. Oprócz tego powstanie 10 wiaduktów, jedna kładka dla pieszych i dwa przejścia dla zwierząt. Wykonawca musi też wybudować zjazdy, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i pętlę autobusową.

W projekcie uwzględniono również kanalizację oraz urządzenia ochrony środowiska, m.in. ekrany akustyczne.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa odcinka C została wyceniona na 203,5 mln zł.

