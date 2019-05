Informacje



Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie rozpoczął się pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego - zmarłego 28 kwietnia historyka, dysydenta, więźnia politycznego, jednego z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL. Uroczystości mają charakter świecki i prywatny.

Uroczystości pogrzebowe profesora Karola Modzelewskiego rozpoczęły się o godzinie 15. Biorą w nich udział m.in. byli prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Władysław Frasyniuk, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Na portalu tvn24.pl relacjonujemy przebieg ostatniego pożegnania zmarłego profesora. Na początku uroczystości jego sylwetkę przedstawił Wojciech Malajkat. Później głos zabrali inni goście.



- Poznałem go wtedy, kiedy tworzyła się Solidarność. Mówił, jaką drogą powinniśmy iść, zawsze można było liczyć na jego rozsądek. Był człowiekiem, który starał się przewidywać. To był stabilizator w tamtym bardzo trudnym i gorącym okresie - wspominał Bogdan Borusewicz.

- Karol wsiadł na tą kobyłę historii, jechał, galopował, zatrzymywał się, ale nie zsiadał - jechał i nie widział do końca, gdzie ta kobyła historii go zaprowadzi, czy zaprowadzi w miejsce spokojne, czy będzie to kobyła zwycięstwa, czy będzie to kobyła porażki, czy klęski - dodał wicemarszałek Senatu.

Profesor Karol Modzelewski spocznie obok grobu Zbigniewa Romaszewskiego i blisko grobu swojego przyjaciela - Jacka Kuronia. Rodzina Karola Modzelewskiego chce zachować prywatny charakter pogrzebu.

Autor nazwy "Solidarność"

Karol Modzelewski w 1964 roku wraz z Jackiem Kuroniem napisał list otwarty do partii, krytykujący linię polityczną PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. Był jednym z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 roku.

W niepodległościowym podziemiu pełnił także rolę pierwszego rzecznika prasowego NSZZ "Solidarność" od listopada 1980 roku do kwietnia 1981 roku. Jest uważany za autora pomysłu przyjęcia przez związek nazwy "Solidarność".



W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Modzelewski był kilkukrotnie więziony i internowany. Łącznie spędził w więzieniu osiem i pół roku.

Po upadku władzy komunistycznej w Polsce sprawował mandat senatora I kadencji w latach 1989-1991. Startował wówczas w województwie wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Na początku lat 90. współtworzył Solidarność Pracy, następnie Unię Pracy. W 2005 roku wszedł w skład komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich.

Karol Modzelewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego i Legią Honorową V klasy.



