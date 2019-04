Informacje

W miejscowości Górki zapalił się las, który jest częścią Kampinoskiego Parku Narodowego. W akcji gaszenia pożaru brało udział ponad 80 strażaków. Działania utrudniały warunki pogodowe - silny wiatr i suchość lasu. Po południu sytuację udało się opanować, ale straż zostaje na miejscu.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o rozprzestrzeniającym się ogniu przed godziną 12.

- Na miejscu pracuje 20 jednostek straży pożarnej, czyli około 80 ratowników. Mamy do czynienia z tak zwanym pożarem wierzchołkowym, czyli ogień idzie czubkami drzew. W skutecznej akcji przeszkadza silny wiatr, przez który ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko - poinformował przed godziną 13 Karol Kierzkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodał, problemy potęgował fakt, że od dawna nie padał deszcz i w lasach jest bardzo sucho. - Sytuacja jest rozwojowa. Dodatkowo, w lesie jest nieco trudniej zorientować się ratownikom, którzy stoją na poziomie zero, a dookoła 20-metrowe drzewa - relacjonował.

Pogoda nie ułatwia akcji

Tomasz Wołoszyn z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim określał sytuację w Puszczy Kampinoskiej jako poważną.

- Jest silne zadymienie, a dodatkowo ze wstępnych informacji wynika, że ogień przedostał się na drugą stronę, na tory kolejowe. Trudno mówić o szczegółach, bo to bardzo duży obszar. Domostwa, które znajdują się na tym terenie, są bronione przez jednostki, które pojechały na miejsce, żeby w razie konieczności ugasić ogień - wyjaśnił po godzinie 14. Ostatecznie ogień nie doszedł do domów.

Sytuacja opanowana

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Strażacy zapewniają, że ogień jest pod kontrolą. W miejscowości Górki ogień był tak bardzo rozwinięty, że zagrażał kilku gospodarstwom. Na szczęście, strażakom udało się tę walkę wygrać i domy nie ucierpiały - relacjonował na antenie TVN24. - Na pewno silny wiatr nie ułatwia sprawy i powoduje, że zagrożenie jest bardzo realne - podsumował.

Około 15 Kierzkowski potwierdził, że sytuację udało się opanować. - Trwa dogaszanie pożaru, które zakończy się zapewne dopiero za kilka godzin. Sytuacja się jednak już nie rozwija. Część strażaków już zakończyła działania i pojechała w inne miejsce. Szczęśliwie, nie przerodziło się to w duży pożar, nikomu nic się nie stało i żadne gospodarstwo nie uległo zniszczeniu - przekazał Kierzkowski.

Jak dodał, obszar, który objęty był zagrożeniem to około 40 hektarów. - To nie znaczy, że cały ten teren się palił. To obszar szeroki i długi na kilka kilometrów, więc jeszcze nie wiadomo jaka dokładnie jego część się spaliła - zastrzegł.

